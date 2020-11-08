Milli maçlar ne zaman? A Milli Futbol Takımı Hırvatistan - Macaristan ve Rusya maçları için toplanıyor!

MİLLİ MAÇLAR NE ZAMAN? Türkiye-Hırvatistan karşılaşması, 11 Kasım Çarşamba saat 20.45'te Vodafone Park'ta oynanacak.



Ay-yıldızlı ekip, Hırvatistan maçının ardından TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde 3 gün daha hazırlıklarını sürdürecek ve Rusya karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayacak.



Türkiye-Rusya karşılaşması 15 Kasım Pazar günü saat 20.00'de Ülker Stadı'nda oynanacak.



Rusya müsabakasının ardından bir gün daha Riva'da hazırlıklarını sürdürecek milliler, Macaristan ile deplasmanda oynayacağı karşılaşma için 17 Kasım'da Budapeşte'ye gidecek. Şenol Güneş, bir milli futbolcu ile aynı gün TSİ 21.00'de müsabakanın oynanacağı Puşkaş Arena'da basın toplantısı düzenleyecek. Milliler, Macaristan maçının son provasını da TSİ 21.30'da bu statta gerçekleştirecek.



Türkiye, 18 Kasım Çarşamba günü TSİ 22.45'te Macaristan'a konuk olacak.



