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Hürriyet
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Spor Arena
Haber Giriş: 26 Ağustos 2020 - 22:52 | 

Milli maçlar ne zaman? 2020 A Milli Takım maç programı belli oldu

Milli maçlar ne zaman? sorusu Süper Lig fikstürünün belli olmasının ardından sporseverlerin yanıt aradığı konulardan oldu. Milli maçları takip etmek isteyenler, UEFA maçlarında heyecana ortak olacak. 2020-2021 UEFA maçlarının A Milli Takım programı TFF tarafından yapılan açıklamayla belli oldu. İlk olarak A Milli Takım, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta 3 Eylül Perşembe günü Macaristan karşısında forma giyecek. İşte, detaylar.

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Milli maç heyecanı için geri sayım başlarken, gözler A Milli Takım maç programına çevrildi. TFF'den yapılan açıklamada 2020 milli maç programı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ilk mücadele 3 Eylül'de Macaristan karşısında yaşanacak. Türkiye-Hırvatistan maçı, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Maç 11 Kasım Çarşamba günü gerçekleşecek.

2MİLLİ MAÇLAR NE ZAMAN
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MİLLİ MAÇLAR NE ZAMAN?

A Milli Takım maç programı TFF'den yapılan açıklamalar ile belli oldu. Programa göre, maç programı şöyle;

Türkiye-Macaristan ULUSLAR LİGİ
3 Eylül 21:45

Sırbistan-Türkiye ULUSLAR LİGİ
6 Eylül - 21:45

Almanya-Türkiye ÖZEL MAÇ
7 Ekim - Saati yok

Rusya-Türkiye ULUSLAR LİGİ
11 Ekim - 21:45

Türkiye-Sırbistan ULUSLAR LİGİ
14 Ekim - 21:45

Türkiye-Hırvatistan ÖZEL MAÇ
11 Kasım - Saati yok

Türkiye-Rusya ULUSLAR LİGİ
15 Kasım - 19:00

Macaristan-Türkiye ULUSLAR LİGİ
18 Kasım - 21:45

3MACARİSTAN ADAY KADROYU AÇIKLADI
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MACARİSTAN ADAY KADROYU AÇIKLADI

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta mücadele edecek Türkiye ile karşılaşacak Macaristan Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu belli oldu.

Türkiye-Macaristan karşılaşması, 3 Eylül Perşembe günü Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak. Macaristan, bu müsabakanın ardından 6 Eylül'de Rusya'yı evinde konuk edecek.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marco Rossi tarafından belirlenen 25 kişilik kadroda şu futbolcular bulunuyor:

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Kaleci: Denes Dibusz (Ferencvaros), Peter Gulacsi (Leipzig), Adam Kovacsik (MOL Fehervar)

Defans: Botond Barath, Krisztian Tamas (Honved), Barnabas Bese (Oud-Heverlee Leuven), Endre Botka (Ferencvaros), Attila Fiola (MOL Fehervar), Mihaly Korhut (Debrecen), Adam Lang (Omonia), Attila Szalai (Apollon Limassol), Willi Orben (Leipzig)

Orta Saha: Tamas Cseri (Mezökövesd-Zsöry), Daniel Gazdag (Honved), Zsolt Kalmar, Andras Schafer (DAC), Adam Nagy (Bristol City), David Siger (Ferencvaros), Dominik Szoboszlai (Salzburg)

Forvet: Benjamin Babati (Zalaegerszeg), Nemanja Nikolic (MOL Fehervar), Roland Sallai (Freiburg), Krisztian Simon (Ujpest), Adam Szalai (Mainz 05), Adrian Szöke (Heracles Almelo)

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