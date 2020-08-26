Milli maçlar ne zaman? 2020 A Milli Takım maç programı belli oldu

MACARİSTAN ADAY KADROYU AÇIKLADI UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta mücadele edecek Türkiye ile karşılaşacak Macaristan Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu belli oldu.



Türkiye-Macaristan karşılaşması, 3 Eylül Perşembe günü Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak. Macaristan, bu müsabakanın ardından 6 Eylül'de Rusya'yı evinde konuk edecek.



Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marco Rossi tarafından belirlenen 25 kişilik kadroda şu futbolcular bulunuyor: