Milli maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye Sırbistan maçı canlı yayın bilgileri

Türkiye 583. maçına çıkıyor A Milli Futbol Takımı, Sırbistan ile yarın sahasında yapacağı UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup dördüncü maçıyla 583. kez sahaya çıkacak.



A Milli Futbol Takımı, Sırbistan ile yarın sahasında yapacağı UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup dördüncü maçıyla 583. kez sahaya çıkacak.



Türk Milli Takımı, 97 yıllık tarihinde 310'u resmi, 272'si özel 582 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 221 galibiyet, 138 beraberlik ve 223 yenilgi yaşadı.



Ay-yıldızlı ekip, 250'si deplasmanda, 252'si evinde, 80'i de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 767 gol attı, kalesinde 828 gol gördü.



A Milli Takım, bugüne kadar 88 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 582 karşılaşmanın 501'ini Avrupa, 32'sini Asya, 23'ünü Amerika, 23'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.



Hükmen galibiyet ve Kosova maçı



A Milli Futbol Takımı, geride kalan 582 maçın birini hükmen kazandı.



Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te İstanbul'daki Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0'lık skorla tescil etti.



Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ve FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.