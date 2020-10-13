Milli maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye Sırbistan maçı canlı yayın bilgileri
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup dördüncü maçında yarın sahasında Sırbistan ile karşılaşacak. Deplasmanda Rusya ile 1-1 kalan millilerimiz iyi bir oyun sergileyerek göz doldurdu. Şimdi gözler Sırbistan karşılaşmasına çevrildi. Peki Milli maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Türkiye Sırbistan maçı canlı yayın bilgileri
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup dördüncü maçında yarın sahasında Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.
Milli maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Türk Telekom Stadı'nda oynanacak mücadele saat 21.45'te başlayacak ve TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.
2
Abone Ol
Müsabakada, Bulgaristan Futbol Federasyonundan hakem Georgi Kabakov düdük çalacak. Kabakov'un yardımcılıklarını aynı ülkeden Martin Margaritov ve Diyan Valkov yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Nikola Popov olacak.
Grubun diğer maçında ise Rusya sahasında, Macaristan'ı konuk edecek.
Üçüncü grupta, dördüncü maçlar öncesinde Rusya 7 puanla lider durumda bulunuyor. İkinci sıradaki Macaristan ise 6 puana sahip. Grupta Türkiye 2 puanla üçünü sırada yer alırken, Sırbistan ise 1 puan ile son sırada bulunuyor.
Milli takımda sarı kart cezalısı Ozan Kabak ile sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarılan Kaan Ayhan ve Efecan Karaca bu mücadelede forma giyemeyecek.
3
Abone Ol
ADAY KADRO
A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Sırbistan ile yarın oynanacak UEFA Uluslar Ligi maçıyla ay-yıldızlı ekibin başında 67. karşılaşmasına çıkacak.
Milli takımın başında ikinci dönemini geçiren Şenol Güneş yönetiminde ay-yıldızlı ekip, 47'si resmi, 19'u özel 66 maç oynadı. Milli takım, Güneş ile çıktığı 66 maçta, 32 galibiyet, 18 beraberlik ve 16 yenilgi yaşadı.
Türkiye, Güneş yönetiminde 98 gol attı, kalesinde 59 gole engel olamadı.
A Milli Futbol Takımı'nda Sırbistan maçı hazırlıkları başladı.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, 14 Ekim Çarşamba günü Türk Telekom Stadı'nda Sırbistan'ı konuk edecek ay-yıldızlı ekip, ilk çalışmasını TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirdi.
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş yönetimindeki idmanda, dün deplasmanda oynanan Rusya müsabakasının ilk 11'inde yer almayan futbolcular sahada yenilenme çalışması yaptı.
Karşılaşmaya ilk 11 başlayan futbolcular ise fitness salonunda kendileri için hazırlanan özel program dahilinde çalıştı.
5
Abone Ol
Türkiye 583. maçına çıkıyor
A Milli Futbol Takımı, Sırbistan ile yarın sahasında yapacağı UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup dördüncü maçıyla 583. kez sahaya çıkacak.
A Milli Futbol Takımı, Sırbistan ile yarın sahasında yapacağı UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup dördüncü maçıyla 583. kez sahaya çıkacak.
Türk Milli Takımı, 97 yıllık tarihinde 310'u resmi, 272'si özel 582 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 221 galibiyet, 138 beraberlik ve 223 yenilgi yaşadı.
Ay-yıldızlı ekip, 250'si deplasmanda, 252'si evinde, 80'i de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 767 gol attı, kalesinde 828 gol gördü.
A Milli Takım, bugüne kadar 88 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 582 karşılaşmanın 501'ini Avrupa, 32'sini Asya, 23'ünü Amerika, 23'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.
Hükmen galibiyet ve Kosova maçı
A Milli Futbol Takımı, geride kalan 582 maçın birini hükmen kazandı.
Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te İstanbul'daki Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0'lık skorla tescil etti.
Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ve FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.
6
Abone Ol
2020 yılındaki 5. maç
A Milli Takım, 2020 yılındaki beşinci maçını Sırbistan ile İstanbul'da oynayacak.
Türkiye, bu yıl oynadığı ilk maça 3 Eylül'de çıktı. UEFA Uluslar Ligi'nde İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Macaristan 1-0 kazandı.
Ay-yıldızlı ekip, bu yılki ikinci maçına 6 Eylül'de oynadı. Türkiye, UEFA Uluslar Ligi mücadelesinde deplasmanda Sırbistan ile golsüz berabere kaldı.
Milli takım, 2020 yılındaki üçüncü karşılaşmasında deplasmanda Almanya ile karşı karşıya geldi. Bu mücadele 3-3'lük eşitlikle tamamlandı.
A Milli Takım, bu yıl oynadığı dördüncü maçta ise deplasmanda Rusya ile karşılaştı. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Sırbistan ile ikinci maç
A Milli Futbol Takımı, Sırbistan ile tarihindeki ikinci maçını yarın oynayacak.
Ay-yıldızlı ekip, Sırbistan ile ilk maçını 6 Eylül 2020'de deplasmanda oynamış ve mücadele golsüz beraberlikle tamamlanmıştı.