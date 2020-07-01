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HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriMilli futbolcunun Umut Meraş'ın annesine çirkin şantaj! 'Fotoğraflarını oğluna göndeririz'
GeriFutbol Milli futbolcunun Umut Meraş'ın annesine çirkin şantaj! 'Fotoğraflarını oğluna göndeririz'
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 01 Temmuz 2020 - 10:13,

Milli futbolcunun Umut Meraş'ın annesine çirkin şantaj! 'Fotoğraflarını oğluna göndeririz'

A Milli Takımımızın başarılı futbolcusu Umut Meraş'ın annesine çirkin şantaj...

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Konu yargıya taşındı. İşte detaylar...

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Türkiye A Milli Takımı'nda top koşturan Umut Meraş'ın annesi geçtiğimiz günlerde savcılığa başvurdu.

3TEHDİT, ŞANTAJ
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TEHDİT, ŞANTAJ

Anne A. Meraş, iki kişinin Instagram üzerinden kendisini tehdit ederek şantajda bulunduğunu ileri sürdü.

4FOTOĞRAFLARI YAYINLAYACAĞIZ
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FOTOĞRAFLARI YAYINLAYACAĞIZ

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Savcılığa ifade veren mağdur kadın Mevlüt K. ve Savaş K.'nın sosyal medyadan kendisine ulaştığını, kişisel fotoğraflarını internette yayacaklarını söyleyerek şantajda bulunduklarını anlattı.

5ÇİRKİN TEHDİTLER
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ÇİRKİN TEHDİTLER

Şantaja boyun eğmeyen kadına bir süre sonra Whatsapp uygulaması üzerinden tehdit ve hakaret içerikli mesajlar gönderilmeye başlandı.

6YAKINLARINA GÖNDERMEYE BAŞLADILAR
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YAKINLARINA GÖNDERMEYE BAŞLADILAR

Genç kadın tehditlere aldırış etmeyince iki şantajcı, bu kez A. Meraş'ın fotoğraflarını sosyal medya üzerinden yakınlarına göndermeye başladı.

7OĞLUNA GÖNDERİRİZ TEHDİDİ
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OĞLUNA GÖNDERİRİZ TEHDİDİ

İki şüpheli daha sonra genç kadına tekrar ulaşarak eğer söylediklerini yapmazsa bu kez ellerindeki fotoğrafları oğluna göndereceğini söyledi.

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Bunun üzerine A. Meraş, savcılığa başvurarak kendisine şantaj yapan kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu.

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Kadının şikayeti üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Mevlüt K. ve Savaş K. hakkında soruşturma başlattı.

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Umut Meraş: 'Hedefim İngiltere'de oynamak'

Kariyerine Fransa'da Le Havre takımında sürdüren Umut Meraş, Spor Arena'nın Instagram canlı yayınında Uğur Yapıcı'nın sorularını yanıtladı. Türkiye'de Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'den teklifler aldığını açıklayan Umut Meraş, hedefinin İngiltere'de oynamak olduğunu söyledi.

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