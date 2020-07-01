Milli futbolcunun Umut Meraş'ın annesine çirkin şantaj! 'Fotoğraflarını oğluna göndeririz'
A Milli Takımımızın başarılı futbolcusu Umut Meraş'ın annesine çirkin şantaj...
TEHDİT, ŞANTAJ
Anne A. Meraş, iki kişinin Instagram üzerinden kendisini tehdit ederek şantajda bulunduğunu ileri sürdü.
ÇİRKİN TEHDİTLER
Şantaja boyun eğmeyen kadına bir süre sonra Whatsapp uygulaması üzerinden tehdit ve hakaret içerikli mesajlar gönderilmeye başlandı.
Kadının şikayeti üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Mevlüt K. ve Savaş K. hakkında soruşturma başlattı.
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