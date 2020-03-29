Milli futbolcu Umut Meraş'tan corona virüs (koronavirüs) itirafı! 'Fransa, Türkiye gibi önlem almadı!'

Sence bu durum futbolu nasıl etkiler? Avrupa liglerinde bu sezon yeniden başlayabilir mi? Ben futboldan uzun bir süre ayrı kalacağımızı, düşünüyorum. Futbolu, futbolcuları çok etkileyecek bu olay. 2-3 ay daha sürecek gibi duruyor. Tabii biz futbolcular sürekli antrenman yapan insanlarız, şu anda yüksek tempoda idman yapamıyoruz. O yüzden ister istemez bir düşüş oluyor. Ligler başladığında inşallah büyük sakatlıklar olmaz. Çünkü hepimiz risk altına girdik. Bu süreçte kendilerine çok dikkat etmeli futbolcular. Ben özel hocamla birlikte antrenmanlara başladım. 2.5-3 metrelik bir mesafe ile antrenman yapıyoruz. Orada bile dikkat ediyoruz.