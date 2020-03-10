Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'na büyük şok! Koronavirüs nedeniyle...

Koronavirüs, İtalya'da hayatı tam anlamıyla felç etti. 5000 kişiden fazla rastlanan koronavirüs, 400'den fazla kişinin ölümüne neden oldu.İtalyan Olimpiyat Komitesi, koronavirüs nedeniyle Serie A dahil olmak üzere ülkedeki tüm spor organizasyonlarını 3 Nisan'a kadar askıya aldı.İtalya'da koronavirüs salgını büyümeye devam ediyor. Serie A'da maçlar 3 Nisan'a kadar ertelenirken virüsün yoğun şekilde etkilediği bazı şehirlerde futbol tamamen durdu.Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan takımı da koronavirüse önlem amacıyla flaş bir karar aldı.Hakan Çalhanoğlu'nun takımı Milan'da antrenmanlar pazartesi gününe kadar durduruldu.İtalya'nın kuzeyinde koronavirüs nedeniyle hayat tamamen durmuş durumda. İtalya hükümeti, insanlara 'sokağa çıkmayın' uyarısında bulunmuştu.Kritik bölgeler arasında yer alan Milano'da da açık yer bulmak artık imkansıza yakın oldu.EURO 2020'de en büyük ümitlerimizden biri olan yıldız futbolcu, böylece turnuva öncesi hem maç hem de antrenman eksikliği yaşayacak.Milan'ın dışında Fiorentina ve Hellas Verona da antrenmanları tamamen durdurdu. Lazio ise antrenman yapılmayacağını ve futbolcuların özel olarak çalışacağını duyurdu.Öte yandan koronavirüs nedeniyle tüm spor müsabakalarının 3 Nisan'a ertelendiği İtalya'da Serie A'da şampiyonu ve kümede kalan takımları Play-Off maçları ile belirlenebilir.Federasyon, konu hakkında acil toplantı yaparken fikstürün EURO 2020 ile çakışmaması için bazı değişikliklere gidilebileceğini belirtti. Buna göre ligler 31 Mayıs'a kadar kaldığı yerden oynanacak ve o gün, bitiş tarihi olacak. Şampiyonu ve kümede kalacak takımı ise play-offlar belirleyecek.Öte yandan İtalya hükümeti, insanlara 'evinizden çıkmayın' uyarısı yapmasına rağmen Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve EuroLeague'de İtalya'da maçlar ertelenmedi.EuroLeague'de Yunan ekibi Olympiakos, Milano'da oynanacak Olimpia Milan maçı için İtalya'ya gitmek istemediklerini EuroLeague yönetimine bildirdiler.Koronavirüs nedeniyle maçın ertelenmesini isteyen Olympiakos'a EuroLeague yönetiminden olumsuz cevap geldi.Bunun üzerine İtalya'ya gidiş çıkışlar yasak olmasına rağmen Olympiakos, özel aldığı izinle Genoa'ya uçakla, ardından otobüsle Milano'ya ulaşacak.Ancak Yunanistan Sağlık Bakanlığı, yaptığı açıklamada İtalya'dan Yunanistan'a dönen insanların 14 gün karantinada kalacağını duyurmuştu.İtalya'ya gidecek olan Olympiakos'un 14 gün karantinada kalıp kalmayacağı ise merak konusu oldu.Ayrıca UEFA Avrupa Ligi'nde 'Sevilla - Roma' ve 'Inter - Getafe' karşılaşmalarının 'dönüş' planı da henüz netlik kazanmadı.Lyon cephesinin yaptığı açıklamada son olarak 'Bize henüz bilgi verilmedi' denilmişti.Olympiakos'ta başkan Evangelos Marinakis, koronavirüse yakalandığını açıklamıştı...Euroleague'deki Bayern Münih - Fenerbahçe Beko karşılaşmasının da seyircisiz oynanmasına karar verilmişti.İtalya'nın dışında Fransa, İspanya, Polonya, Romanya, Avusturya, Azerbaycan'da maçların bir süre seyircisiz oynanacağı açıklanmıştı.