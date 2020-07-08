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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 08 Temmuz 2020 - 01:44,

Milan 4-2 Juventus

Serie A'nın 31. haftasında oynanan Milan-Juventus karşılaşması unutulmaz bir maça sahne oldu.

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İtalya Serie A'nın 31. haftası dev bir maça sahne oldu.

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Milan sahasında son 8 yılın şampiyonu Juventus'u konuk etti.

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İlk 45 dakikası golsüz sona eren maçta Juventus 47. dakikada Adrien Rabiot'un golüyle 1-0 öne geçti.

4RONALDO FARKI İKİYE ÇIKARDI
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RONALDO FARKI İKİYE ÇIKARDI

53'de bu kez sahneye Cristiano Ronaldo çıktı ve durum 2-0 oldu.

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Ancak ne olduysa son yarım saatte oldu ve Milan deyim yerindeyse küllerinden doğdu.

62 DAKİKADA 2 GOL
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2 DAKİKADA 2 GOL

62. dakikada Zlatan Ibrahimovic penaltıdan attığı golle farkı bire indirdi: 2-1.

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66'da Kessi durumu 2-2'ye getirirken, 1 dakika sonra ise Rafael Leao, Milan'ı maçta 3-2 öne geçirdi.

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80'de son sözü Ante Rebic söyledi ve Milan müthiş bir geri dönüşe imza attığı maçı 4-2 kazandı.

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Bu sonuçla lider Juventus sezonun dördüncü mağlubiyetini alırken, Milan son 5 haftada 4 galibiyet elde etti.

10HAKAN ÇALHANOĞLU 46DA GİRDİ
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HAKAN ÇALHANOĞLU 46'DA GİRDİ

Ev sahibi takımda maça yedek başlayan Hakan Çalhanoğlu, 46. dakikada Lucas Paqueta'nın yerine oyuna dahil oldu.

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