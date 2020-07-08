Milan 4-2 Juventus

İtalya Serie A'nın 31. haftası dev bir maça sahne oldu. Milan sahasında son 8 yılın şampiyonu Juventus'u konuk etti. İlk 45 dakikası golsüz sona eren maçta Juventus 47. dakikada Adrien Rabiot'un golüyle 1-0 öne geçti.53'de bu kez sahneye Cristiano Ronaldo çıktı ve durum 2-0 oldu.Ancak ne olduysa son yarım saatte oldu ve Milan deyim yerindeyse küllerinden doğdu. 62. dakikada Zlatan Ibrahimovic penaltıdan attığı golle farkı bire indirdi: 2-1.66'da Kessi durumu 2-2'ye getirirken, 1 dakika sonra ise Rafael Leao, Milan'ı maçta 3-2 öne geçirdi.80'de son sözü Ante Rebic söyledi ve Milan müthiş bir geri dönüşe imza attığı maçı 4-2 kazandı.Bu sonuçla lider Juventus sezonun dördüncü mağlubiyetini alırken, Milan son 5 haftada 4 galibiyet elde etti.Ev sahibi takımda maça yedek başlayan Hakan Çalhanoğlu, 46. dakikada Lucas Paqueta'nın yerine oyuna dahil oldu.