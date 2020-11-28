Mike Tyson Roy Jones maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Tüm dünya bu maça kilitlendi!

"BENİM İÇİN BİR DÖVÜŞTEN FAZLASI" USA Today'e konuşan 54 yaşındaki Tyson, ''Bu dövüşü çok uzun zamandır bekliyorum. Kariyerimin son maçından daha arzulu bir şekildeyim. Benim için bir dövüşten daha fazlası olacak.



Tyson'ın aynı zamanda finans işlerine bakan kayınbiraderi Azim Spicer ise dövüş için Tyson'a teklif edilen rakamı açıkladı.



Spicer, ''İlk başta teklifi yaptığımda umursamıyor sandım. Kısa kesip kapatmıştı. 5 dakika sonra aradı ve ne kadar teklif ediyorlar diye sordu. 20 milyon doları civarı diye söyledim. Tamam dedi.''



