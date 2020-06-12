MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Motor Sporları HaberleriMichael Schumacher gerçeği ortaya çıktı!
GeriMotor Sporları Michael Schumacher gerçeği ortaya çıktı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Motor Sporları
Haber Giriş: 12 Haziran 2020 - 10:20,

Michael Schumacher gerçeği ortaya çıktı!

Alman pilotun ailesinden açıklama geldi...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1Spor Arena Dış Haber
Abone Olgoogle-news

Spor Arena Dış Haber

Formula 1'in efsane pilotu Michael Schumacher, 2013 yılında Alp Dağları'nda geçirdiği talihsiz kayak kazası sonrası 7 yıldır komada bulunuyor.

2
Abone Olgoogle-news

Dünyanın en riskli sporlarından olan Formula 1 yetmezmiş gibi ekstrem sporlara da meraklı olan Schumacher, iyi bir kayakçı olmasına güvenip kayalık bölgeden inmeye çalışırken düşmüş ve kafasını taşlara vurarak ağır yaralanmıştı.

3
Abone Olgoogle-news

Alp Dağları'nda geçirdiği talihsiz kayak kazasının ardından bitkisel hayatta bulunan Formula 1'in efsane pilotu Michael Schumacher için bekleyiş sürüyor.

4
Abone Olgoogle-news

Alman pilota geçen yıl kök hücre ameliyatı yapılmış ancak doktorlarından iç açıcı sözler gelmemişti. Doktor Phillipe Menasche, "Schumacher kök hücre tedavisine girdi. Ancak bu tedavinin en başından beri bir mucize gerçekleşmeyeceği belliydi" diyerek hayranları üzen bir açıklamada bulunmuştu.

5
Abone Olgoogle-news

Bir diğer uzman hekim Jean-Francois Payen ise efsanevi pilot için hayranlarından sabırlı olmalarını istemiş ve "Hayat arkadaşı Corinna, sürecin zorluğunu ve önlerinde çok uzun bir yol olduğunun farkında. Sıradışı bir irade örneği sergiliyor. Kocasının iyileşmesi için elinden ne geliyorsa yapıyor" ifadelerini kullanmıştı.

6AMELİYAT İDDİASI
Abone Olgoogle-news

AMELİYAT İDDİASI

Daha önce çıkan haberlerde 2013'ten bu yana komada bulunan dünyaca ünlü F1 pilotu Michael Schumacher'in, İsviçre'ye götürüldüğü ve tedavisine orada devam ettiği ortaya çıkmıştı.

7
Abone Olgoogle-news

İtalyan basını ise geçtiğimiz günlerde Fransız kardiyolog Dr. Philippe Menasche tarafından yeniden ameliyat edileceğini iddia etmişti.

8AMELİYAT YOK
Abone Olgoogle-news

"AMELİYAT YOK"

Artan bu haberler sonrası Alman pilotun ailesinden iddialara cevap geldi.

9
Abone Olgoogle-news

Schumacher'in son durumu hakkında yine bilgi vermekten kaçınan bir aile üyesi, ameliyatın koronavirüse bağlı sağlık riskleri devam ederken gerçekleşmeyeceğini duyurdu.

10
Abone Olgoogle-news

7 yıldır yatağa bağlı yaşayan 51 yaşındaki efsane sürücünün kas atrofisi ve osteoporozu yaşadığı bildirilmişti.

11
Abone Olgoogle-news

Dr. Menasche, kök hücre ameliyatının güvenli olduğunu ancak bunun beyin üzerinde herhangi bir etkisi olduğuna dair bir kanıt olmadığını söylemişti.

12TEDAVİNİN SONUÇLARI BELİRSİZ
Abone Olgoogle-news

TEDAVİNİN SONUÇLARI BELİRSİZ

Beyin cerrahı Dr. Nicola Acciari ise "Amacımız Michael'in sinir sistemini yenilemek. Son 20 yılda bilim kök hücre tedavisi alanında büyük ilerleme kaydetti. Ancak bu, insan beyni hakkında hala çok az şey bildiğimiz gerçeğini değiştirmez. Bu tedavinin hangi sonuçları getireceğini söyleyemiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

13
Abone Olgoogle-news

Ferrari eski takım müdürü Jean Todt "Geçen yıl Schumi ile İsviçre'deki evinde bir yarış izledik. Vazgeçmiyor ve savaşmaya devam ediyor" açıklamasını yapmıştı.

14
Abone Olgoogle-news

Schumacher'in eski takım arkadaşı Felipe Massa ise "Ne durumda olduğunu biliyorum. Zor bir aşamada ama ona ve ailesine saygı duymalıyız. Ailesi bir açıklama yapmazken ben kimim de Schumacher'in sağlık durumuyla konuşacağım" demişti.

15
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi