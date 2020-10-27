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Hürriyet
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Motor Sporları
Haber Giriş: 27 Ekim 2020 - 13:47 | 

Michael Schumacher hakkında Almanya'dan kötü haber: 'Maalesef iyi değil...'

Formula 1'in efsane pilotu Michael Schumacher, 2013 yılında Alp Dağları'nda geçirdiği kayak kazası sonrası 7 yıldır komada bulunuyor. Efsane pilotun son durumu ise merak ediliyordu...

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Alp Dağları'nda geçirdiği talihsiz kayak kazasının ardından bitkisel hayatta bulunan Formula 1'in efsane pilotu Michael Schumacher için bekleyiş sürüyor. Ancak son gelen haberler pek iyi değil.

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Hayranları Michael Schumacher'den gelecek iyi haberi beklerken Almanya'dan yapılan son açıklama umutları azalttı...

3ACI İTİRAFLARDA BULUNDU
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ACI İTİRAFLARDA BULUNDU

Formula 1 uzmanı Kai Ebel, Alman Bild gazetesine yaptığı açıklamalarda Michael Schumacher hakkında acı itiraflarda bulundu.

4MAALESEF İYİ DEĞİL...
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'MAALESEF İYİ DEĞİL...'

Ebel, efsane pilotun son durumu hakkında şu sözleri kullandı; ''Gerçeği söylemek gerekirse durumu hiç iyi değil. Eğer bir gelişme olsaydı, küçücük bir gelişme olsa bile bunu duyardık.

5EĞER İYİ OLSAYDI...
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'EĞER İYİ OLSAYDI...'

Ancak maalesef böyle bir durum yok. Maalesef yok... Şu an için yapabileceğimiz tek şey sadece ümit edebilmek. Ama bir açıklama gelmemesi durumun kötü olduğunu gösteriyor.''

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Ferrari'nin eski patronu ve Schumacher ile yakın arkadaş olan Jean Todt ise geçtiğimiz günlerde Alman pilotun ailesiyle birlikte aldığı karar nedeniyle bir açıklama yapamayacaklarını duyurmuştu.

7SAVAŞIYOR, DÜNYANIN GÖRMESİNİ İSTİYORUM
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'SAVAŞIYOR, DÜNYANIN GÖRMESİNİ İSTİYORUM'

Todt, ''Schumi savaşıyor. Tüm dünyanın onu tekrar görmesini çok istiyorum. Ailesi ve kendisi bunun için çok sıkı çalışıyor. Hayalim, onunla birlikte bir yarış daha izlemek...'' sözlerini kullanmıştı.

8KÖK HÜCRE AMELİYATI YAPILMIŞTI
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KÖK HÜCRE AMELİYATI YAPILMIŞTI

Schumacher, kayalık bölgeden inmeye çalışırken düşmüş ve kafasını taşlara vurarak ağır yaralanmıştı. Alman pilota geçen yıl kök hücre ameliyatı yapılmıştı.

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Doktor Nicola Acciari, konu hakkında ''Son 20 yılda bilim kök hücre tedavisi alanında büyük ilerleme kaydetti. Ancak bu, insan beyni hakkında hala çok az şey bildiğimiz gerçeğini değiştirmez. Bu tedavinin hangi sonuçları getireceğini söyleyemiyoruz.'' demişti.

10REKORU HAMILTONA GEÇTİ
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REKORU HAMILTON'A GEÇTİ

Geçtiğimiz gün, Portekiz Grand Prix'inde Lewis Hamilton'ın kazanmasıyla birlikte tarihte en çok yarış kazanan pilot unvanı Michael Schumacher'den Hamilton'a geçmişti.

11BEN HİÇ REKORLARA BAKMAZDIM
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'BEN HİÇ REKORLARA BAKMAZDIM'

Schumacher'in geçmiş röportajlarında söylediği ''Ben yarışırken rekorlara bakmazdım. Hiç aklıma bile gelmezdi. Sadece kazanmaya odaklanırdım. Yarış sonrasında rekor kırdığımı öğrenirdim.'' sözleri tekrar gündeme gelmişti.

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Schumacher ve ailesi, İsviçre'de Lozan ile Cenevre arasında bulunan Gland isimli kasabada, Cenevre Golü kıyısında bulunan evlerinde kalıyor.

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