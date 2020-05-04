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Haber Giriş: 04 Mayıs 2020 - 15:21,

'Michael Schumacher aptalca şeyler yaptı!'

2013 Aralık'ında Fransa Alpleri'nde geçirdiği kaza sonrası komaya giren ve hiçbir görüntüsü basına gösterilmeyen Formua 1 efsanesi Michael Schumacher ile ilgili sürpriz itirafı Alman basını bugün duyurdu.

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Spor Arena Dış Haber | Formula 1'in efsane pilotu Michael Schumacher, 2013 yılında Alp Dağları'nda geçirdiği talihsiz kayak kazası sonrası 7 yıldır komada bulunuyor.

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Dünyanın en riskli sporlarından olan Formula 1 yetmezmiş gibi ekstrem sporlara da meraklı olan Schumacher, iyi bir kayakçı olmasına güvenip kayalık bölgeden inmeye çalışırken düşmüş ve kafasını taşlara vurarak ağır yaralanmıştı.

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Alp Dağları'nda geçirdiği talihsiz kayak kazasının ardından bitkisel hayatta bulunan Formula 1'in efsane pilotu Michael Schumacher için bekleyiş sürüyor...

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Alman pilota geçen yıl kök hücre ameliyatı yapılmış ancak doktorlarından iç açıcı sözler gelmemişti. Doktor Phillipe Menasche, "Schumacher kök hücre tedavisine girdi. Ancak bu tedavinin en başından beri bir mucize gerçekleşmeyeceği belliydi" diyerek hayranları üzen bir açıklamada bulunmuştu.

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Daha önce çıkan haberlerde 2013'ten bu yana komada bulunan dünyaca ünlü F1 pilotu Michael Schumacher'in, bir operasyon için gizlice Fransa'ya götürüldüğü ortaya çıkmıştı.

6TEKERLEKLİ SANDALYEYE KONULUNCA AĞLIYOR
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"TEKERLEKLİ SANDALYEYE KONULUNCA AĞLIYOR"

7 yıldır yatağa bağlı olan Schumacher'in konumu sır gibi saklanırken, efsane pilotun 2 yıl önce İsviçre'de göl kenarında yaşadığı sızdırılmıştı. Schumacher'in yakınları, "Michael, göl manzaralı güzel dağ panoramasına bakan tekerlekli sandalyeye konulduğunda ağlıyor" demişti.

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2000-2011 yılları arasında Formula 1'de yarışan eski pilot Nick Heidfeld, Michael Schumacher hakkında konuştu ve çarpıcı itiraflarda bulundu

8ÇOK APTALLIKLAR YAPTI
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"ÇOK APTALLIKLAR YAPTI"

Schumacher'in tarihin en iyi Formula 1 sürücülerinden olduğunu itiraf eden Heidfeld; "Bunun yanı sıra çok aptallıklar da yaptı. Michael'ın yanlış yaptığı çok şey var." dedi.

9Heidfeld sözlerine şu şekilde devam etti:
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Heidfeld sözlerine şu şekilde devam etti:

"Çoğu zaman pistte kural tanımaz bir hale gelirdi. Çarpışmaktan çekinmez, küçük temaslarla sizi pist dışına atardı. Aşırı agresifti ve bu yaptıkları adil değildi. 1994'te Damon Hill ve 1997'de Jacques Villeneuve ile çarpışmalarında hata tamamen Schumacher'deydi."

10PİST DIŞINDA BABA GİBİYDİ
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"PİST DIŞINDA BABA GİBİYDİ"

Schumacher hakkında kötü sözlerinin ardından Heidfeld, cümlelerini şu şekilde bitirdi; "Ama aynı zamanda pist dışında tanıyabileceğiniz en iyi insandı. Bir baba gibi çok samimi ve sıcak davranırdı."

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