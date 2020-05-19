Michael Jordan'la ilgili korkunç şüphe!

Chicago Bulls ve NBA'in efsane ismi Michael Jordan'ın hayatını konu alan "The Last Dance" belgeseliyle yeniden dünya gündemine oturdu.
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10 bölümden oluşan belgeselin her bölümü 5 milyondan fazla izlenerek dünyanın en popüler belgeseli konumuna ulaştı.
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Belgeselden kazanacağı 4 milyon doların tamamını hayır işlerine adayacağını açıklayan Jordan, bu kez farklı bir haberle ortaya çıktı.
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GÖZLERİNİN AKI NEDEN SARI?
Efsane ismin belgeselde gözlerinin neden sarı göründüğüne dair çarpıcı fikirler ortaya atıldı.
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Jordan'ın gözleri son yirmi yılın çoğunda böyle görünüyordu, ancak bazıları bunun sarılıktan kaynaklanabileceğine inanıyor.
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SİROZ VE KANSER RİSKİ
Sarılık, yüksek bilirubin seviyesi nedeniyle cildin, gözlerin beyaz kısmının ve mukoza zarlarının sararması, sarı-portakal rengi safra pigmenti alması oluyor.
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Sarılık genellikle hepatit, safra taşı, siroz ve kanser gibi karaciğer problemleriyle bağlantılıdır. Sigara (ya da puro) veya içki içen herkeste yaygın olduğu bilinmektedir. Jordan'da bu ikisinin de olduğu biliniyor.
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KÖRLÜĞÜ GETİREBİLİR
Jordan'ın gözlerinin rengi veya sağlık sorunları hakkında hiçbir endişe duymamış olsa da, bir göz doktoru olan Val Phua, şunları söyledi:
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"Sarı gözler, göz ardı edilmemelidir. Çünkü daha fazla bir şeyin işaretidir. Kelimenin tam anlamıyla gözle görülürden fazlası var. Göz rahatsızlıklarını tedavi etmeden bırakmak, görüşte karışıklığı ve hatta körlüğü getirebilir.
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Michael Jordan'ın gözleri sarılık gösterebilecek şekilde biraz renk değiştirmiş, ancak göz üzerinde hafif bir kabarık lezyon var gibi gözüküyor, bu da bir pinguekula gibi renk bozulmasına neden olan yerel bir şeye işaret edebilir. Koyu tenli bir kişide gözlerin sarımsı renk değişikliği, açık tenli birine kıyasla daha belirgin olabilir."
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1997 FİNAL SERİSİNİN 5. MAÇINA HASTA HASTA ÇIKTI
Michael Jordan, 1997 NBA Final serisinin 5. maçında hasta olmasına rağmen forma giymişti. Jordan'ı hasta eden şey ise bir pizzaydı. Utah'ta kaldıkları otele sipariş ettikleri pizzayı 5 kişi getirmiş ve Jordan'ın takım arkadaşları bu sebeple şüphelenmişlerdi. Efsane isim, o gece pizzayı tek başına yediğini ve zehirlendiğini söyledi.
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5. maçın başlamasına saatler kalmıştı. Jordan hala iyileşememişti. Son dakikada mucizevi bir durum olmazsa, Jordan’ın oynaması imkansız olarak gözüküyordu. Jordan’ın hasta olduğu dedikoduları yayılmış, hava atışına dakikalar kala, salondaki rakip oyunculardan medya ve seyircilere kadar hiç kimse oynayıp oynamayacağını bilmiyordu. Salon anonsçusu kadroları okurken bile hala belirsizlik vardı: Önce Scottie Pippen, ardından Dennis Rodman, Luc Longley ve Ron Harper. Nihayet, Jordan’ın adı söylendi. Artık basketbol zamanıydı.
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"JORDAN, GERÇEK BİR ZOMBİ"
Maçı anlatan Marv Albert, Jordan’ın oyuna dönmesiyle o ânın enerjisini şöyle yakalamıştı: "Hey, şuraya bakın! Bu Michael Jordan, o ölmemiş! Vay canına! Aman tanrım, 30 yıllık kariyerimde böyle bir şey görmedim. Gerçek bir zombi. Aman tanrım!" Gelişiyle heyecan yaratmasına karşın, Jordan hala hastalığının etkisi altındaydı ve büyük oranda adrenalinle sahada durabiliyordu. Bulls 16 sayı gerideydi ve Jazz hızla arayı açıyordu...
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44 DAKİKADA 38 SAYI ATTI
Devre arası boyunca Jordan’a biraz daha iyi hissetmesi için bazı sıvılar verildi ve soğuk havluya sarıldı, ama yorgunluk onu esir alıyordu. Çeyreğin büyük bir bölümünü kenarda geçirirken, takım arkadaşları oyunu dengede tutmaya çalıştı.
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Evinde oynadığı son 23 maçı kazanan Utah Jazz, 4. çeyreğe 72-67 önde girmişti. Eğer Jordan hastalıkla verdiği savaşı kazanıp, maçı etkileyecek bir performans ortaya koyamazsa, Bulls’u üst üste 2. şampiyonluktan mahrum bırakacaklardı. Ancak toplamda 44 dakika sahada kalan Michael Jordan, 15'i son periyotta olmak üzere 38 sayı attı. Takımına maçı 90-88 kazandırdı ve Bulls'u seride 3-2 öne geçirdi.