Michael Jordan'la ilgili korkunç şüphe!

Michael Jordan'ın gözleri sarılık gösterebilecek şekilde biraz renk değiştirmiş, ancak göz üzerinde hafif bir kabarık lezyon var gibi gözüküyor, bu da bir pinguekula gibi renk bozulmasına neden olan yerel bir şeye işaret edebilir. Koyu tenli bir kişide gözlerin sarımsı renk değişikliği, açık tenli birine kıyasla daha belirgin olabilir."