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Hürriyet
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Basketbol
Haber Giriş: 28 Mayıs 2020 - 00:01,

Michael Jordan ve ailesi hakkında ortaya çıkan şok gerçek!

NBA efsanesi Michael Jordan ve ailesi hakkında yıllar sonra ortaya çıkan gerçek tekrar gündeme geldi.

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The Last Dance belgeseliyle tekrar gündeme gelen Michael Jordan hakkında flaş bir olay daha gün yüzüne çıktı.

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Michael Jordan, The Last Dance belgeselinde örnek aldığı kişinin babası James Raymond Jordan olduğunu defalarca söylemişti. Hatta Jordan, babasını kaybettikten sonra basketbola bile ara vermişti.

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Jordan'ın babası olmadan kazandığı ilk şampiyonluktan sonra soyunma odasında ağladığı görüntüler belgeselden sonra iyice akıllara kazınmıştı.

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Ancak James Jordan hakkında şok eden gerçek yıllar sonra akıllara geldi. İddianın sahibi ise Michael Jordan'ın ablası, James Jordan'ın kızı Delores Jordan...

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Deloris Jordan, 2001'de çıkarttığı My Family's Shadow (Ailemin Gölgesinde) adlı kitabında olayları şöyle anlatıyor;

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Babamın beni taciz etmesinden 8 yıl sonra anneme gerçeği söyledim. O günden sonra üzerimden büyük bir yük kalktı. Eğer o gün bunu söylemeseydim bu işkence ve korkunun daha ne kadar süreceğini yalnızca Tanrı bilebilirdi.

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Anneme olayları anlattıktan sonra babama da aynı şeyleri söylememi istedi. Söyledikten sonra babam beni boğazladı.

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Annem, 'bu olanlar üçümüz arasında kalacak ama artık aynı yerde kalamazsınız. Seni bir kız yurduna gönderiyoruz' dedi.

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Kimseye söylenmeyecek dedi ama ben kuzenime anlatmıştım. O da diğer akrabalara, o diğer akrabalara derken aslında tüm aile gerçeği biliyordu.

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Annemin neden babamın yanında olduğunu anlıyorum. Şikayet etse hapse girecekti ve tek başına 5 çocuğa bakmak zorunda kalacaktı.

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Babamın bana bunları neden yaptığını çok düşündüm. Sonunda onun hasta bir insan olduğuna karar verdim. O hasta bir insandı.

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2001 yılında kitap yazdım ve Michael Jordan da gerçeği böylece öğrenmiş oldu. O zamandan beri hiç konuşmadık.

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Belgeselden sonra bu yaşananlar tekrar gündeme geldi. Last Dance belgeselinde Michael ve James Jordan'ın yakın ilişkilerine geniş yer verilmişti.

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