Michael Jordan ve ailesi hakkında ortaya çıkan şok gerçek!
NBA efsanesi Michael Jordan ve ailesi hakkında yıllar sonra ortaya çıkan gerçek tekrar gündeme geldi.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
The Last Dance belgeseliyle tekrar gündeme gelen Michael Jordan hakkında flaş bir olay daha gün yüzüne çıktı.
2
Abone Ol
Michael Jordan, The Last Dance belgeselinde örnek aldığı kişinin babası James Raymond Jordan olduğunu defalarca söylemişti. Hatta Jordan, babasını kaybettikten sonra basketbola bile ara vermişti.
3
Abone Ol
Jordan'ın babası olmadan kazandığı ilk şampiyonluktan sonra soyunma odasında ağladığı görüntüler belgeselden sonra iyice akıllara kazınmıştı.
4
Abone Ol
Ancak James Jordan hakkında şok eden gerçek yıllar sonra akıllara geldi. İddianın sahibi ise Michael Jordan'ın ablası, James Jordan'ın kızı Delores Jordan...
5
Abone Ol
Deloris Jordan, 2001'de çıkarttığı My Family's Shadow (Ailemin Gölgesinde) adlı kitabında olayları şöyle anlatıyor;
6
Abone Ol
Babamın beni taciz etmesinden 8 yıl sonra anneme gerçeği söyledim. O günden sonra üzerimden büyük bir yük kalktı. Eğer o gün bunu söylemeseydim bu işkence ve korkunun daha ne kadar süreceğini yalnızca Tanrı bilebilirdi.
7
Abone Ol
Anneme olayları anlattıktan sonra babama da aynı şeyleri söylememi istedi. Söyledikten sonra babam beni boğazladı.
8
Abone Ol
Annem, 'bu olanlar üçümüz arasında kalacak ama artık aynı yerde kalamazsınız. Seni bir kız yurduna gönderiyoruz' dedi.
9
Abone Ol
Kimseye söylenmeyecek dedi ama ben kuzenime anlatmıştım. O da diğer akrabalara, o diğer akrabalara derken aslında tüm aile gerçeği biliyordu.
10
Abone Ol
Annemin neden babamın yanında olduğunu anlıyorum. Şikayet etse hapse girecekti ve tek başına 5 çocuğa bakmak zorunda kalacaktı.
11
Abone Ol
Babamın bana bunları neden yaptığını çok düşündüm. Sonunda onun hasta bir insan olduğuna karar verdim. O hasta bir insandı.
12
Abone Ol
2001 yılında kitap yazdım ve Michael Jordan da gerçeği böylece öğrenmiş oldu. O zamandan beri hiç konuşmadık.
13
Abone Ol
Belgeselden sonra bu yaşananlar tekrar gündeme geldi. Last Dance belgeselinde Michael ve James Jordan'ın yakın ilişkilerine geniş yer verilmişti.