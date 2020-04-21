Michael Jordan, NBA'de nasıl efsane oldu?

NBA'de çoğu kişiye tüm zamanların en iyi basketbolcusu olarak görülen Michael Jordan, nasıl bir ikon haline geldi?
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NBA'de oynayan oyuncular arasında 'en iyisi' olarak gösterilen Michael Jordan nasıl böyle bir efsane haline geldi? İşte MJ'yi efsane yapan detaylar...
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Michael Jordan, NBA tarihinde NCAA şampiyonluğu, 2 Olimpiyat altını ve çıktığı NBA finallerinin hepsini kazanmış tek oyuncu.
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1986'da yaşadığı sakatlık dışında 1985-1998 sezonları arasında Jordan, Bulls kariyerinde oynadığı 916 maçın sadece 7'sini kaçırdı. 32-35 yaş arasındaki dönemde ise üst üste 304 maça çıktı. Kariyerinde hiçbir playoff maçı kaçırmadı. 38 derece ateşle çıkıp 38 sayı attığı maç dahil...
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1993 NBA Finalleri'nde MJ, Bulls'un toplam sayılarının %38.4'ünü kaydetti. Bu rakam hala NBA Final serisinin rekoru. Aynı seride 4 kez üst üste 40 sayı attı.
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Jordan, 1995-96 sezonuna kadar asla 4 milyon dolar kazanamadı. Efsanenin o sezon aldığı 3.85 milyon dolar, NBA oyuncuları arasında 25. sıradaydı...
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Kariyerinde sadece 1990'da bir kez üst üste 3 maç kaybetti. Ondan sonra üst üste 3 maç kaybettiği hiçbir sezon olmadı.
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Şampiyon olduğu yıllarda hiçbir zaman geriye düşmedi. Şampiyon olunan 6 sezonda play-off maçlarında 42-0'lık bir seri yakaladı.
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Forbes'a göre, serveti 1.1 milyar dolar. MJ G550 isminde özel bir jeti var.
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1986 playofflarında %50.5 şut isabetiyle 43.7 sayı ortalaması yakaladı. Bu, NBA tarihinde bir playoff serisindeki en yüksek sayı ortalaması.
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Kariyerinde 10 kez, MVP oylamasında ilk 3 sırada sezonunu tamamladı.
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"Space Jam" filmi, dünya çapında 230 milyon dolar hasılat yaptı, finansal olarak bu gelmiş geçmiş en başarılı basketbol filmi oluyor.
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Dokuz kez, NBA savunma beşine seçildi. Kendisinin dışında yalnızca Kobe Bryant ve Gary Payton, bu kadar fazla seçilen 'Guard' oyuncularıydı.
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NBA tarihinde 30 sayı kariyer ortalama yakalamış iki oyuncudan biri. Diğeri ise Wilt Chamberlain...
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39 yaşına basmadan iki ay önce, Jordan, Wizard formasıyla Hornets'e 51 sayı atarak NBA tarihinin 50 sayı atan en yaşlı oyuncusu oldu.
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Kariyerinde hiçbir zaman final kaybetmedi. Çıktığı 6 finalde de şampiyonluk yaşadı. Ayrıca Michael Jordan, NBA Finalleri'nde 7. maçı asla oynamadı.
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Jordan, kariyeri boyunca %49.7 ile şut attı. %47 ortalamadan daha iyi olduğu 10 sezon var...
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Kariyeri boyunca Michael Jordan'ın 5 tane 60 sayı ve üstü performansı bulunuyor.
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Aynı sezon içinde hem MVP hem de Yılın Savunmacısı seçilen iki oyuncudan birisi. Bunu başaran diğer oyuncu Hakeem Olajuwon...
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Larry Bird, kendisi için 'Tanrı kılığına girmiş birisi gibi' sözlerini kullanmıştı.