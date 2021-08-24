Metin Kurt ölüm yıl dönümünde anılıyor - Metin Kurt kimdir, ne zaman öldü?
Metin Kurt ölüm yıl dönümünde unutulmadı. Galatasaray'ın eski futbolcularından Metin Kurt, 64 yaşında vefat etmişti. 'Galatasaray'da 1970 ile 1976 yılları arasında forma giyen Metin Kurt, Brian Birch yönetiminde 1970 ile 1973 yılları arasında kazanılan üç şampiyonlukta en önemli pay sahiplerindendi. Peki, Metin Kurt kimdir, ne zaman öldü?
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1948 yılında Kırklareli'nde doğan Metin Kurt, parlak bir öğrenci olmasına rağmen, ailesini geçindirmek için amatör olarak futbola başladı. Adaletspor ve Altay'da forma giymesinin ardından, yakın zaman önce kaybettiğimiz Tamer Güney'in teknik direktörü olduğu PTT takımında yıldızı parlayan Metin Kurt, PTT'den sonra ününü ülke çapına yayacağı Galatasaray'a 1970 yılında transfer oldu.
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Galatasaray forması ile altı sezon geçiren Metin Kurt, Brian Birch teknik direktörlüğünde üst üste üç şampiyonluk kazandığımız takımın en önemli parçalarından oldu. Futbolu futbol olduğu için sevdiğini dile getiren Metin Kurt, sahadaki dik duruşunu saha dışında da gösterdi.
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"Halka yakın olmak için kanatta oynuyorum" diyerek taraftarın sevgisini kazanan Kurt, 37 kez ay-yıldızlı formayı giydi. Ülkemizde ilk futbolcu sendika girişimini başlatan Metin Kurt, Galatasaray sonrası Kayserispor'da futbolu bıraktı. Unutulmaz isim, Eyüpspor ve Yedikule gibi takımlarda teknik direktörlük yapmış, 24 Ağustos 2012 tarihinde aramızdan ayrılmıştı.