Metin Kurt ölüm yıl dönümünde anılıyor - Metin Kurt kimdir, ne zaman öldü?

Galatasaray forması ile altı sezon geçiren Metin Kurt, Brian Birch teknik direktörlüğünde üst üste üç şampiyonluk kazandığımız takımın en önemli parçalarından oldu. Futbolu futbol olduğu için sevdiğini dile getiren Metin Kurt, sahadaki dik duruşunu saha dışında da gösterdi.