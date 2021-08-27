Mete Gazoz kimdir, kaç yaşında? İşte Mete Gazoz'un başarıları
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda şampiyon olarak Türkiye'ye tarihinde okçulukta ilk madalyasını kazandıran milli sporcu Mete Gazoz, başarıları ve açıklamalarıyla gündemdeki yerini koruyor. Annesinin ve babasının küçük yaşlardan itibaren doğru yönlendirmesi ve destekleriyle bu spora sağlam temel attığını dile getiren milli sporcu, 5 sene önce madalyanın geleceğini hissettiğini söylemişti. Peki, Mete Gazoz kimdir, kaç yaşında? İşte Mete Gazoz'un başarıları...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Mete Gazoz 1999 yılında İstanbul'da doğdu. 6 yaşında okçuluk sporuna ilgi duydu ve dersler almaya başladı. Okçulukta kendini geliştiren Mete Gazoz, Bakü'de düzenlenen ilk Avrupa Oyunları'nda Türk sporunu temsil etti. Nottingham'da düzenlenen 2016 Avrupa Okçuluk Şampiyonası'ndaki bireysel kategorisinde gümüş madalya kazandı. 2016 Yaz Olimpiyatları'na 17 yaşında katılan Gazoz Türkiye kafilesindeki en genç sporcu oldu. Gazoz, Rio Olimpiyatları'ndaki ilk karşılaşmasında Fransız Plihon'u 6-5 yenerek bir üst tura yükseldi.
2
Son 32 turundaki ikinci maçta, 4 numaralı seri başı Hollandalı Van den Berg'e 7-3 yenilerek elendi. Mete, 2017'de Arjantin'de gerçekleşen Dünya Gençler Okçuluk Şampiyonası'nda karışık takım klasik yay kategorisinde Yasemin Ecem Anagöz ile beraber dünya 3'üncüsü oldu. Milli okçumuz Mete Gazoz, 2018 Okçuluk Dünya Kupası'nın 4. ayağından büyük bir başarı ile döndü. Mete Gazoz, 16-22 Temmuz tarihleri arasında Almanya'nın Berlin kentinde gerçekleşen müsabakaların, klasik yay erkekler kategorisinde altın madalya kazandı.
3
Mete Gazoz, 2018 yılındaki bir diğer altın madalyasını ise İspanya'nın Tarragona kentinde yapılan 2018 Akdeniz Oyunları'nda kazanmış ve ülkemizi gururlandırmıştı. 2018 yılında Dünya Okçuluk Federasyonu'nun gelecek vaat eden 5 okçu arasında gösterdiği Mete Gazoz, seneyi dünya 14'üncüsü olarak tamamladı. Japonya'da düzenlenen Tokyo 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanarak olimpiyat şampiyonu olan milli sporcumuz, aynı zamanda Türk okçuluğunun tarihindeki ilk madalyasını da kazanmış oldu. Mete Tokyo 2020'de altın madalya kazanan ilk sporcumuz olma özelliğini de taşıyor.