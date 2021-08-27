Mete Gazoz kimdir, kaç yaşında? İşte Mete Gazoz'un başarıları

Mete Gazoz, 2018 yılındaki bir diğer altın madalyasını ise İspanya'nın Tarragona kentinde yapılan 2018 Akdeniz Oyunları'nda kazanmış ve ülkemizi gururlandırmıştı. 2018 yılında Dünya Okçuluk Federasyonu'nun gelecek vaat eden 5 okçu arasında gösterdiği Mete Gazoz, seneyi dünya 14'üncüsü olarak tamamladı. Japonya'da düzenlenen Tokyo 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanarak olimpiyat şampiyonu olan milli sporcumuz, aynı zamanda Türk okçuluğunun tarihindeki ilk madalyasını da kazanmış oldu. Mete Tokyo 2020'de altın madalya kazanan ilk sporcumuz olma özelliğini de taşıyor.