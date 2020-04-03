Messi'nin özel jeti havalimanına acil iniş yaptı!

Barcelona'nın yıldız ismi Lionel Messi'nin kullandığı özel jet, Brüksel havalimanına acil iniş yapmak zorunda kaldı. İşte detaylar...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Arjantinli yıldız Lionel Messi tarafından da kullanılan özet jet, arıza nedeniyle Brüksel havaalanına acil iniş yapmak zorunda kaldı.
2
Yerel saatle 10.35'te Brüksel'den Kanarya Adaları'ndaki Tenerife'ye gitmek üzere havalanan 12 milyon sterlin değerindeki jet, kalkıştan 43 dakika sonra iniş takımlarıyla ilgili sorun yaşadığı için yeniden Brüksel havaalanına inmek zorunda kaldı.
3
Flight Aware şirketinden yapılan açıklamada jetin önceki gün Arjantin'deki San Carlos de Bariloche'den 5.5 saatlik bir süreyle Brezilya'daki Guararapes havaalanına uçtuğu belirtildi.
4
Daha sonra 9 saatlik bir uçuşla Brezilya'dan Brüksel'e gelen jetin buradan da Tenerife'ye gideceği ancak yaşanan arıza nedeniyle bunun gerçekleşmediği belirtildi.
5
JET, MESSI İÇİN DÜZENLENDİ
Messi tarafından düzenli olarak kullanılan Gulfstream V isimli jetin, arızanın gerçekleştiğinde ise kimin tarafından kiralandığı merak konusu oldu.
6
Messi ile özdeşleşen 10 numaranın kuyruğunda yer aldığı jetin merdivenlerinde de Messi ve eşi Antonella'nın yanı sıra çocukları Thiago, Ciro ve Mateo'nun da isimleri yazıyor.
7
16 kişilik koltuğu olan jette iki adet banyo ve 1 mutfak bulunuyor. Ayrıca koltuklar katlanarak 8 adet yatağa dönüştürülebiliyor.