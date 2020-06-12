Messi'den antrenmanda harika gol

Barcelona'nın süper yıldızı Lionel Messi, corona virüs (koronavirüs) karantinasında formundan hiçbir şey kaybetmediğini gözler önüne serdi.Arjantinli futbolcu, Mallorca maçının hazırlıklarını sürdürdükleri antrenman mücadelesinde harika bir gole imza attı.Ceza sahası dışında topla buluşan Messi, kalecinin önde olduğunu görerek harika bir aşırtmayla topu ağlara gönderdi.Yapacak hiçbir şeyi olmayan kaleci çaresizçe topun ağlarla buluşmasını izledi.Sosyal medyada taraftarlar Messi başka bir şey, futbol kralı, O kesinlikle dahi gibi yorumlar yaptı.