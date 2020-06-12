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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 12 Haziran 2020 - 16:44,

Messi'den antrenmanda harika gol

Barcelona'nın süperstarı Lionel Messi, antrenmanda attığı harika golle lige ne kadar hazır olduğunu gösterdi.

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Barcelona'nın süper yıldızı Lionel Messi, corona virüs (koronavirüs) karantinasında formundan hiçbir şey kaybetmediğini gözler önüne serdi.

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Arjantinli futbolcu, Mallorca maçının hazırlıklarını sürdürdükleri antrenman mücadelesinde harika bir gole imza attı.

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Ceza sahası dışında topla buluşan Messi, kalecinin önde olduğunu görerek harika bir aşırtmayla topu ağlara gönderdi.

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Yapacak hiçbir şeyi olmayan kaleci çaresizçe topun ağlarla buluşmasını izledi.

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Sosyal medyada taraftarlar "Messi başka bir şey, futbol kralı", "O kesinlikle dahi" gibi yorumlar yaptı.

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