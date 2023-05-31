Merve Dinçel kimdir, kaç yaşında, nereli? Milli tekvandocu dünya şampiyonu oldu! İşte Merve Dinçel'in hayatı ve biyografisi

Merve Dinçel kimdir, sorusu son dakika haberinin ardından öne çıkan konulardan oldu. Dünya Tekvando Şampiyonası'nda kadınlar 49 kiloda mücadele eden Merve Dinçel, son olimpiyat şampiyonu rakibi Panipak Wongpattanakit'i mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. 2018 yılında kariyerine ilişkin konuşan milli sporcu "Gelecek yıl büyüklerde Dünya Şampiyonası var. İlk hedefim orası. Daha sonra 2020, 2024 olimpiyatları. Durmadan ilerlemeyi düşünüyorum." değerlendirmesinde bulunmuştu. Peki, Merve Dinçel kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, o isimle ilgili bilgiler.