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Merve Dinçel kimdir, kaç yaşında, nereli? Milli tekvandocu dünya şampiyonu oldu! İşte Merve Dinçel'in hayatı ve biyografisi

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#Merve Dinçel Kimdir#Merve Dinçel Kaç Yaşında#Dünya Tekvando Şampiyonası
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 31, 2023 21:21

Merve Dinçel'in hayatı ve biyografisi dünya şampiyonu olmasının ardından gündeme geldi. Azerbaycan’da düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonası'nda kadınlar 49 kiloda altın madalya kazanan Merve Dinçel, dünya şampiyonu oldu. 24 yaşındaki milli tekvandocu, kariyeri boyunca çok sayıda altın madalya kazandı. Dedesinin yönlendirmesiyle 6 yaşında tekvandoyla tanışan Merve Dinçel, daha önce yaptığı röportajda, "Tekvando konusunda babam en büyük destekçim. Ailem arkamda, sürekli bir şeyler başarayım, diye yardımcı oluyor." demişti. Peki, Merve Dinçel kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Merve Dinçel'in hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler.

1/3Merve Dinçel kimdir, kaç yaşında, nereli Milli tekvandocu dünya şampiyonu oldu İşte Merve Dinçelin hayatı ve biyografisi

Merve Dinçel kimdir, sorusu son dakika haberinin ardından öne çıkan konulardan oldu. Dünya Tekvando Şampiyonası'nda kadınlar 49 kiloda mücadele eden Merve Dinçel, son olimpiyat şampiyonu rakibi Panipak Wongpattanakit'i mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. 2018 yılında kariyerine ilişkin konuşan milli sporcu "Gelecek yıl büyüklerde Dünya Şampiyonası var. İlk hedefim orası. Daha sonra 2020, 2024 olimpiyatları. Durmadan ilerlemeyi düşünüyorum." değerlendirmesinde bulunmuştu. Peki, Merve Dinçel kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, o isimle ilgili bilgiler.

2/3MERVE DİNÇEL KİMDİR

MERVE DİNÇEL KİMDİR?

Merve Dinçel 1 Ocak 1999 yılında dünyaya geldi. 24 yaşındaki sporcu 1,60 boyundadır. 2022 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanmıştır.

Milli tekvandocu Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen WT Kadınlar Açık Dünya Şampiyonası'nda 53 kiloda mücadele eden Merve Dinçel finalde İspanyol Alma Perez Corrado'yu altın vuruşla yenerek altın madalya kazandı.

3/3Merve Dinçel kimdir, kaç yaşında, nereli Milli tekvandocu dünya şampiyonu oldu İşte Merve Dinçelin hayatı ve biyografisi

İngiltere'nin Manchester kentinde düzenlenen 2022 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda kadınlar 49 kiloda Merve Dinçel, ilk turu maç yapmadan geçtikten sonra 2. turda Bulgaristan’dan Nikolet Kostova’yı 13-3, çeyrek finalde İngiltere’den Maddison Moore’u 37-17 teknik üstünlükle yenerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde İspanya’dan Adriana Cerezo Iglesias’ altın vuruşla yenen Merve Dinçel, finalde İsrail'den Abishag Semberg'i 23-19 yenerek altın madalya kazandı.[2][3]Cezayir'in Vahran kentinde düzenlenen 19'uncu Akdeniz Oyunları'nda kadınlar 49 kg'da final müsabakasında İspanyol Adriana Cerezo'yu 7-1 yenerek altın madalya kazandı. Çeyrek finalde Sırp Vanja Stanković’i 16-3; yarı finalde ise Hırvat Bruna Duvančić’i 7-5 yenerek finale çıkmıştı.

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