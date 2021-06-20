Mert Müldür kimdir, hangi takımlarda oynadı? İşte EURO 2020'de dikkat çeken Mert Müldür'ün futbol hayatı

Mert Müldür'ün futbol hayatı, A Milli Takım'ın EURO 2020 A Grubu'ndaki son maçında İsviçre karşılaşmasında sporseverler tarafından merak konusu oldu. İlk yarıda en çok isabetli şut, en çok adam eksilten ve en çok top kapan Mert Müldür coşkulu bir futbol ortaya koydu. 1999 yılında dünyaya gelen Müldür, Rapid Wien kulübünde alt yapıda yetişti. Genç oyuncu 20 Ağustos 2019'da, Serie A kulüplerinden US Sassuolo Calcio ile anlaşmıştı.