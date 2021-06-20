Mert Müldür kimdir, hangi takımlarda oynadı? İşte EURO 2020'de dikkat çeken Mert Müldür'ün futbol hayatı
A Milli Futbol Takımı oyuncularından Mert Müldür İsviçre Türkiye milli maçında dikkat çekti. İlk yarının en iyi oyuncularından olan Mert Müldür en çok isabetli şut atması ile milli maça damga vurdu. İtalya'da Sassoulo'da forma giyen milli futbolcu, sağ bek pozisyonunda görev alıyor. Profesyonel kariyerine 2017 yılında Rapid Wien II kulübünde başlayan Mert Müldür millî futbol takımı formasını ilk kez 11 Ekim 2018'de giymişti. Peki, Mert Müldür kimdir, hangi takımlarda oynadı? İşte, EURO 2020'de dikkat çeken Mert Müldür'ün futbol hayatı hakkında bilgiler.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Mert Müldür'ün futbol hayatı, A Milli Takım'ın EURO 2020 A Grubu'ndaki son maçında İsviçre karşılaşmasında sporseverler tarafından merak konusu oldu. İlk yarıda en çok isabetli şut, en çok adam eksilten ve en çok top kapan Mert Müldür coşkulu bir futbol ortaya koydu. 1999 yılında dünyaya gelen Müldür, Rapid Wien kulübünde alt yapıda yetişti. Genç oyuncu 20 Ağustos 2019'da, Serie A kulüplerinden US Sassuolo Calcio ile anlaşmıştı.
2
MERT MÜLDÜR KİMDİR?
Mert Müldür 3 Nisan 1999'da Viyana, Avusturya'da dünyaya geldi. Profesyonel kariyerine 2017 yılında Rapid Wien II kulübünde başladı. Daha sonra ise 29 Mayıs 2018 tarihinde Rapid Wien ile 3 yıllık anlaşmaya imza attı. 20 Ağustos 2019'da Müldür, Serie A kulüplerinden US Sassuolo Calcio ile anlaştı.
3
Avusturya'da yaşayan Türk anne ve babanın oğlu olan Mert, millî takım olarak Türkiye'yi seçti. Türkiye millî futbol takımı formasını ilk kez 11 Ekim 2018'de Bosna Hersek'le oynanan ve 0-0 tamamlanan hazırlık maçında giydi.
4
1,84 metre boyundaki Müldür, Defans - Sağ Bek'te oynuyor.