Mert Hakan'ın gol sevincinin hikayesi ortaya çıktı! 'Gol atacaksın ve secde yapacağız...'
Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği'ni 5-1 yendiği maçta sarı lacivertli forma ile ilk golünü atan Mert Hakan Yandaş'ın yaşadığı gol sevinci çok konuşulmuştu. O sevincin hikayesi ortaya çıktı...
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Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği'ni 5-1 yenip sezonun en farklı galibiyetini aldığı maça ilk golü atan Mert Hakan Yandaş'ın gol sevinci damgasını vurmuştu.
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MERT VE SADIK ARASINDA YAŞANANLAR
Çok konuşulan gol sevincinde Mert Hakan ve Sadık Çiftpınar arasında yaşananlar da ortaya çıktı. Muhabirimiz Süleyman Arat'ın aktardığı bilgiler şu şekilde;
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FENERBAHÇE'DE İLK GOLÜ...
Sarı lacivertli formaya olan hasretini dün Ankara’da dindiren yılın transferi Mert Hakan Yandaş, bu mutluluğunu attığı şık bir golle kişisel tarihe ve kulüp tarihine ilk golü olarak yazdırdı.
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Fenerbahçe formasıyla ilk resmi golünü atttığında coşkuyla kulübeye koşan Mert Hakan Yandaş’ın direk Sadık Çiftpınar’a sarılıp birlikte sevinmelerinin sırrı ortaya çıktı.
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Maçtan günler öncesinden kendisini motive eden Sadık Çiftpınar’a bu şekilde teşekkür eden Mert Hakan’ın gol sevincinin öyküsünün detayları şöyle;
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'ACELE ETME, İLK GOLÜ ATTIĞIMDA YOLLAYAYIM'
İki yakın arkadaş olan Sadık ve Mert, hafta arasında birlikte gittikleri kafede bir taraftar yanlarına yaklaştı ve Mert Hakan’dan forma istedi. Genç futbolcu, taraftarın bu isteğine “Acele etme, ilk golümü attığım maçta giydiğim formayı sana yollayayım, hem böylesi çok daha anlamlı olur” diye cevap verdi.
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'MERT O GOLÜ BU HAFTA ATACAĞINI HİSSETTİM'
O sırada yanda oturan Sadık söze girdi ve “Mert ben şu anda o golü bu hafta atacağını ve formayı arkadaşı çok fazla bekletmeden yollayacağını hissettim” dedi.
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'GOL ATACAKSIN, BİRLİKTE SECDE YAPACAĞIZ'
Maç günü de tam sahaya çıkarlarken Sadık gene Mert Hakan’ın yanına geldi “Hissediyorum bugün gol atacaksın. Bana doğru koş birlikte secde yapacağız” dedi.
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KULAĞINDA SADIK'IN SÖZLERİ...
Sadık’ın yanı sıra aile yakınlarından, arkadaşlarından da benzer motivasyon sözleri ve gol atacağına ilişkin ifadeler duysa da Mert’in kulağında sadece Sadık’ın sözleri çınladı durdu.
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ANKARA'DA İHTİYAÇ SAHİBİ ARADI
Caner Erkin ve Sportif Direktör Emre Belözoğlu da Mert’e gol atacağını hissettiklerini ve maça gitmeden birini bulup sadaka vermesini söyleyince duygu seline kapılan Mert, Ankara da takımın konakladığı otelden çıkıp, fakir ve ihtiyaç sahibi aradı.
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RAHATLAYARAK MAÇA ÇIKTI
Esnafa sorup, otele yakın bir yerde ihtiyaç sahibi bir aile bulan Mert Hakan, böylece duygu dünyasında da gol için her şeyi yerine getirmiş olduğu rahatlamayla maça çıktı.
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YAŞADIKLARI FİLM ŞERİDİ GİBİ GEÇTİ...
14. Dakikada şık bir vuruşla Fenerbahçe formasıyla ilk golünü atınca da hafta boyu olanlar, maç günü yaşadıkları film şeridi gibi gözünün önünden geçti ve direkt Sadık Çiftpınar’a koştu.
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DİZ ÇÖKÜP SECDE YAPTILAR
İki arkadaş daha önce konuştukları gibi birlikte çimlere diz çöküp secde yaptılar ve duygusal boyutta sevinçlerini yaşadılar.
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İşte muhteşem bir gol atarak adeta sarı lacivertli formaya yeniden merhaba diyen Mert Hakan Yandaş’ın gol öyküsü satırı satırına böyle...
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MERT HAKAN NE DEMİŞTİ?
Mert Hakan Yandaş, Gençlerbirliği maçının ardından şu açıklamalarda bulunmuştu;
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'GÜN GEÇTİKÇE DAHA İYİ BİR MERT İZLETECEĞİM'
Maçtan önce 20-25 kişi, Emre Ağabey ve Sadık gol atacağımı söyledi. Çok şükür nasip oldu. Herkesten güzel dilekler aldım maçtan önce. Oynadıkça daha iyi olacağım. Zaman zaman oyundan düştüğüm oldu ama gün geçtikçe çok daha iyi bir Mert Hakan'ı izleteceğim.
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'ATTIĞIM GOLLERİ BABAMA ARMAĞAN EDİYORUM'
Kariyerimde attığım bütün golleri rahmetli babama armağan ediyorum. Bu golü de ona armağan ettim. Beni izlemesini çok isterdim. Bir yerlerden izliyordur. Onu gururlandırmaya devam edeceğim. İnşallah oğluyla gurur duyuyordur.