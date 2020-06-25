Mert Hakan Yandaş - Fenerbahçe gerçeklerini açıkladı! "Direkt kararı olmamış..."

Fenerbahçe ile anlaşan Mert Hakan Yandaş ve Galatasaray’a gideceği belirtilen Emre Kılınç için Sivasspor’dan eski hocaları Samet Aybaba Spor Arena’ya çarpıcı açıklamalar yaptı.
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MERT HAKAN YANDAŞ İLE GÖRÜŞTÜ
Samet Aybaba, transfer döneminin gözde isimleri Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç’ın olası transferlerini yorumlarken Mert Hakan ile görüştüğünü ve 25 yaşındaki oyuncunun Galatasaray yerine neden Fenerbahçe’yi seçtiğini Uğur Yapıcı’ya açıkladı.
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EMRE KILINÇ & GALATASARAY
"Sivasspor’ın diğer önemli ismi Emre Kılınç ise Galatasaray yolunda. Emre Kılınç, Galatasaray’a neler katar, direkt ilk 11’de oynayabilir mi?"
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"ONYEKURU'DAN DAHA İYİ"
"Emre Kılınç, Galatasaray’da direkt ilk 11’de oynar. Onyekuru’dan daha iyi oynar, siz oyuncuyu rahatlatıp ona güven verirseniz çok iyi oynar."
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"ONU BEN SÜPER LİG OYUNCUSU YAPTIM"
"Emre Kılınç, Türkiye’nin her takımında oynayabilecek kapasitede. Ben Sivasspor’a geldiğimde Emre Sivasspor’da kadro dışıydı. Ben Süper Lig oyuncusu yaptım."
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"ONYEKURU'YU KESER"
"Sol ayağı var, hızı var ve tabela yapar. Yeniden söylüyorum Emre Kılınç, Onyekuru’dan daha iyi oynar kesinlikle onu keser. Onyekuru sadece hızıyla bir şeyler yapan bir futbolcu. Emre Kılınç topla da çok iyi. "
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MERT HAKAN YANDAŞ'TAN EMRE KILINÇ'A TEKLİF: GEL, FENERBAHÇE'YE BİRLİKTE GİDELİM...
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ŞAMPİYONLUK FAVORİNİZ HANGİ TAKIM?
"Ben Trabzonspor’u çok tutuyorum Trabzon takımı oldu ortaya müthiş bir takım çıktı sanki onlar bir adım daha önde gibi ama Başakşehir’in kalitesi de yıllardır süre geliyor ekonomileri oyuncu kaliteleri her şeyleri var. "
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MENEMENSPOR GÜNLERİ
Mert Hakan Yandaş'ı Menemenspor’dan Sivasspor’a alırken şu anki seviyesine geleceğini öngörüyor muydunuz?
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"HEMEN ANLAŞILDI ZATEN..."
"Mert Hakan Yandaş’ı Menemen’de izlerken o seviyeye göre kalitesi çok yüksekti. Ben oyuncuları genelde PAF takımlardan alırım Mert’i de alırken geliştirirsek çok iyi yerlere gelecek dedik ve hemen anlaşıldı zaten. "
"Büyük takım oyuncusu farklı olur, birçok özelliği karşılamalıdır. Bunların hepsi Mert Hakan da var. Fenerbahçe bunun için transferi yaptı ama buna ilaveten takımdaki arkadaşlık ve sevgi kurulamazsa kimse başarılı olamaz. "
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"BEKLENTİLERİ KARŞILAR"
"Mert Hakan Yandaş gibi oyuncuların başarısı yanındaki oyuncular ve hocasının ona bakışı ile alakalı. Mert söylediğim uyumu yakalarsa beklentileri karşılar."
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EMRE BELÖZOĞLU'NUN YERİNİ DOLDURABİLİR Mİ?
"Mert Hakan Yandaş vallahi çok iyi oyuncu hem 8 hem de 10 numara oynar, işin içerisine girsin Emre’nin ve onun yaptıklarına bakıp yeniden konuşmak lazım."
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FENERBAHÇE'DEN GALATASARAY'A ÇALIM
Mert Hakan Galatasaray’da denilirken Fenerbahçe ile anlaştı,nasıl yorumluyorsunuz ?
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"SADECE OYUNCU VE KULÜP ARASINDA DEĞİL"
"Mert Hakan Yandaş ile konuştum iş artık sadece oyuncu ve kulüp arasında değil şimdi yeni bir maceraya atılıyor bir seviye üste çıkıyor. "
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"GALATASARAYLILAR TARAFINDAN KÖTÜ ANILMAYI DOĞRU BULMUYOR"
"Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe’ye gelirken Galatasaraylılar tarafından kötü anılmasını doğru bulmuyor. Bana bunu söyledi."
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"MERT'İN DİREKT KARARI OLMAMIŞ"
"Fenerbahçe’ye transferi anladığım kadarıyla menajerinden kaynaklanmış. Mert’in direkt bir kararı olmamış."