Mert Hakan Yandaş - Fenerbahçe gerçeklerini açıkladı! "Direkt kararı olmamış..."

ŞAMPİYONLUK FAVORİNİZ HANGİ TAKIM? "Ben Trabzonspor’u çok tutuyorum Trabzon takımı oldu ortaya müthiş bir takım çıktı sanki onlar bir adım daha önde gibi ama Başakşehir’in kalitesi de yıllardır süre geliyor ekonomileri oyuncu kaliteleri her şeyleri var. "