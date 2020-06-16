Mert Hakan transferinde ortalık karıştı! Galatasaray'ı takipten çıkardı, Fenerbahçe...

GALATASARAY'A GİDERSE AYIP OLUR Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz da Mert Hakan için "Transfer iddiaları bize hep soruluyor. O hiçbir şey söylemiyor. Sonunda Galatasaray'a giderse biraz ayıp olur. Mert Hakan'a yeni teklif yapacağız. Onunla görüştük, herhangi bir yere imza atmadığını söyledi" ifadelerini kullanmıştı.