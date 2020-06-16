Mert Hakan transferinde ortalık karıştı! Galatasaray'ı takipten çıkardı, Fenerbahçe...
Sivassporlu Mert Hakan'ın transferi tam anlamıyla yılan hikayesine döndü.
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Emre Akbaba ve Vedat Muriqi için kapışan Galatasaray ve Fenerbahçe şimdi de Mert Hakan Yandaş transferinde karşı karşıya gelmişti.
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Emre Belözoğlu ile yeni sezon planlamasını yapmaya başlayan Fenerbahçe'nin Sivasspor'un yıldızı için Galatasaray'ın ardından devreye girdiği belirtilmişti.
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FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİ KAFASINI KARIŞTIRDI
Mert Hakan'ın Sarı-Lacivertlilere "Galatasaray'a söz verdim. Haziran ayının sonuna kadar bekleyeceğim. Ama anlaşmaya uymazlarsa sizinle görüşeceğim" dediği iddia edilmişti.
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Hatta Fenerbahçe'nin Galatasaray ile yıllık 1.6 milyon Euro'ya anlaşan yıldız futbolcuya, 4 yıllık olmak üzere 1.8 milyon Euro maaş ve 800 bin Euro imza parası teklif ettiği ve Mert Hakan'ın kafasının karıştığı öne sürülmüştü.
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GALATASARAY'A GİDERSE AYIP OLUR
Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz da Mert Hakan için "Transfer iddiaları bize hep soruluyor. O hiçbir şey söylemiyor. Sonunda Galatasaray'a giderse biraz ayıp olur. Mert Hakan'a yeni teklif yapacağız. Onunla görüştük, herhangi bir yere imza atmadığını söyledi" ifadelerini kullanmıştı.
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"SEZON SONU AYRILIYORUM"
Mert Hakan Yandaş ise Denizlispor maçı sonrası yaptığı açıklamada sezon sonunda takımdan ayrılacağını ilk kez duyurdu.
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Mert Hakan açıklamasında "Sezon sonu geldiğinde ayrılacağım. Hocamız da açıkladı zaten. Şu anda ben yerine Sivasspor'un konuşulmasını istiyorum... Şu anda her şeyi Sivasspor için yaşıyorum" ifadelerini kullandı.
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Bu açıklama sonrası yıldız futbolcunun yeni takımının hangisi olacağı ise merak konusu olurken, Mert Hakan Yandaş dikkat çeken bir harekete imza attı.
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GALATASARAY'I TAKİBİ BIRAKTI
Sivasspor'un yıldız ismi, Galatasaray kulübü resmi Twitter hesabını takip etmeyi bıraktı.
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Galatasaray resmi hesabı, Mert Hakan Yandaş'ın Twitter'da Cristiano Ronaldo ile birlikte ilk olarak takip ettiği hesaptı.
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Mert Hakan Yandaş'ı Galatasaray'ın yanı sıra Fenerbahçe de çok ciddi anlamda transfer etmek istiyor.
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Fenerbahçe'nin yıldız oyuncunun transferi için tüm şartları zorladığı öğrenildi.
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Galatasaray ise Ocak ayında söz kestiği Mert Hakan'ın transferinin olumlu sonuçlandırdığından emin...