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Hürriyet
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Haber Giriş: 23 Haziran 2020 - 07:00,

Son Dakika | Mert Hakan - Fenerbahçe transferinde Florya detayı! Galatasaray...

Türk futbolunun iki ezeli rakibi G.Saray ve F.Bahçe yeşil sahalardan sonra transferde de karşı karşıya geldi. Kazanan geçen sezonki Vedat Muriç yarışmasında olduğu gibi yine sarı lacivertliler oldu.

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Kadıköy ekibi, ocak ayında G.Saray’ın söz kestiği, transferine bitti gözüyle baktığı Sivassporlu Mert Hakan Yandaş’ı adeta ezeli rakibinin elinden kaptı.

2EMRE BELÖZOĞLUNUN PAYI
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EMRE BELÖZOĞLU'NUN PAYI

F.Bahçe’nin bu başarılı hamlesinde takım kaptanı ve gelecek sezonun sportif direktörü Emre Belözoğlu’nun büyük payı var. İsterseniz, ocak ayından itibaren neler yaşandı, Mert Hakan cephesinde ibre Fenerbahçe’ye nasıl döndü tek tek bakalım:

37 MİLYONA GALATASARAYLA ANLAŞTI
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7 MİLYONA GALATASARAY'LA ANLAŞTI

Galatasaray ocak ayı sonunda Mert Hakan ile o dönemki döviz kuru baz alınarak 7 milyon TL’ye (1 milyon Euro) söz kesti. Sivasspor’un şampiyonluk yarışı vermesinden dolayı başarılı oyuncunun sezon sonunda gelmesinde mutabık kalındı.

4500 BİN EURO İMZA PARASI KABUL EDİLDİ
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500 BİN EURO İMZA PARASI KABUL EDİLDİ

Oyuncunun menajeri haziran ayında 500 bin Euro imza parası talep ederken sarı kırmızılı yönetim bunu da kabul etti. İki taraf da transfere ‘oldu’ gözüyle bakarken Fenerbahçe son 1.5 ay Mert Hakan için ısrarlı bir çalışma içine girdi.

5FENERBAHÇENİN GELECEĞİ SENSİN
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FENERBAHÇE'NİN GELECEĞİ SENSİN

Özellikle Emre Belözoğlu, 25 yaşındaki oyuncu ile iletişimi hiç koparmadı. Emre genç yıldıza “Seni çok ama çok önemsiyoruz. Fenerbahçe’nin geleceğinde sen varsın. Bu takımın oyun planını da senin üzerine kuracağız” dedi.

6FENERBAHÇEDEN 58 MİLYON TL
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FENERBAHÇE'DEN 58 MİLYON TL

Haziran ayı geldiğinde Galatasaray’ın imza parasını yatırması gerekiyordu ancak pandemi ve sezonun planlandığı gibi sona ermemesi nedeniyle yönetim bu ödemeyi etik bulmadığını iletti ve imza parası için lig bitimini işaret etti.

7FENERBAHÇENİN BÜYÜK TEKLİFİ
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FENERBAHÇE'NİN BÜYÜK TEKLİFİ

Bu gelişme Mert Hakan cephesini memnun etmezken Fenerbahçe, Mert’in G.Saray ile anlaştığı paranın  çok üzerinde bir rakam teklif etti: 10 milyon TL imza parası ve yıllık 12 milyon TL olmak üzere 4 yıllığına toplam 48 milyon TL garanti ücret...

8GALATASARAYA İLETTİ
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GALATASARAY'A İLETTİ

Oyuncunun menajeri bu teklifi Galatasaray’a iletip, kendilerinin 28 milyon TL önerdiğini hatırlattı ve fiyat artışı istedi. Sarı kırmızılı yönetim ise bu isteği ‘etik olmadığı’ gerekçesiyle reddetti.

9REST ÇEKİLDİ
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REST ÇEKİLDİ

Yöneticiler oyuncunun menajerine “Bu tavır bizim prensiplerimize uymuyor. Sezon bitiminde bir sakatlık dahi yaşamış olsa biz verilmiş sözümüzü yerine getirirdik ancak döviz kuru yükseldi, teklif düştü, iyi öneri geldi diyerek şartları değiştirmek istemeniz çok da doğru değil. Karar sizin” adeta rest çekti.

10MERT FENERBAHÇELİ OLDU
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MERT FENERBAHÇELİ OLDU

Böyle olunca Mert Hakan da Fenerbahçe ile söz kesti. Hatta aylar önce Sivasspor camiasından tepki almasına karşın Galatasaray hesabını takipten çıkmayan Mert Hakan Fenerbahçe ile el sıkışınca sarı kırmızılı kulübü sildi!

11TAKİPTEN ÇIKTI
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TAKİPTEN ÇIKTI

Başarılı oyuncu, sosyal medya hesabını açtığı günden bu yana yıllardır takip ettiği Galatasaray Kulübü resmi hesabını takip listesinden çıkardı.

12FLORYADA DAİRE BAKIYORDU
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FLORYA'DA DAİRE BAKIYORDU

Mert Hakan, Galatasaray’a transfer olmasına kesin gözüyle bakıyordu. Florya’da ailesi ile oturmak için daire araştırması dahi yapan, emlakçılar ile görüşüp tesislere yakın bir ev istediğini söylediği öğrenilen yıldız isim, gelişmelerin ardından rotasını Anadolu yakasına çevirdi!

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Başarılı oyuncu kendisine Florya’da daire araştırması yapıp opsiyonları sunan emlakçılara buradan vazgeçtiğini söyledi

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