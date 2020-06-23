Son Dakika | Mert Hakan - Fenerbahçe transferinde Florya detayı! Galatasaray...
Türk futbolunun iki ezeli rakibi G.Saray ve F.Bahçe yeşil sahalardan sonra transferde de karşı karşıya geldi. Kazanan geçen sezonki Vedat Muriç yarışmasında olduğu gibi yine sarı lacivertliler oldu.
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Kadıköy ekibi, ocak ayında G.Saray’ın söz kestiği, transferine bitti gözüyle baktığı Sivassporlu Mert Hakan Yandaş’ı adeta ezeli rakibinin elinden kaptı.
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EMRE BELÖZOĞLU'NUN PAYI
F.Bahçe’nin bu başarılı hamlesinde takım kaptanı ve gelecek sezonun sportif direktörü Emre Belözoğlu’nun büyük payı var. İsterseniz, ocak ayından itibaren neler yaşandı, Mert Hakan cephesinde ibre Fenerbahçe’ye nasıl döndü tek tek bakalım:
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7 MİLYONA GALATASARAY'LA ANLAŞTI
Galatasaray ocak ayı sonunda Mert Hakan ile o dönemki döviz kuru baz alınarak 7 milyon TL’ye (1 milyon Euro) söz kesti. Sivasspor’un şampiyonluk yarışı vermesinden dolayı başarılı oyuncunun sezon sonunda gelmesinde mutabık kalındı.
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500 BİN EURO İMZA PARASI KABUL EDİLDİ
Oyuncunun menajeri haziran ayında 500 bin Euro imza parası talep ederken sarı kırmızılı yönetim bunu da kabul etti. İki taraf da transfere ‘oldu’ gözüyle bakarken Fenerbahçe son 1.5 ay Mert Hakan için ısrarlı bir çalışma içine girdi.
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FENERBAHÇE'NİN GELECEĞİ SENSİN
Özellikle Emre Belözoğlu, 25 yaşındaki oyuncu ile iletişimi hiç koparmadı. Emre genç yıldıza “Seni çok ama çok önemsiyoruz. Fenerbahçe’nin geleceğinde sen varsın. Bu takımın oyun planını da senin üzerine kuracağız” dedi.
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FENERBAHÇE'DEN 58 MİLYON TL
Haziran ayı geldiğinde Galatasaray’ın imza parasını yatırması gerekiyordu ancak pandemi ve sezonun planlandığı gibi sona ermemesi nedeniyle yönetim bu ödemeyi etik bulmadığını iletti ve imza parası için lig bitimini işaret etti.
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FENERBAHÇE'NİN BÜYÜK TEKLİFİ
Bu gelişme Mert Hakan cephesini memnun etmezken Fenerbahçe, Mert’in G.Saray ile anlaştığı paranın çok üzerinde bir rakam teklif etti: 10 milyon TL imza parası ve yıllık 12 milyon TL olmak üzere 4 yıllığına toplam 48 milyon TL garanti ücret...
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GALATASARAY'A İLETTİ
Oyuncunun menajeri bu teklifi Galatasaray’a iletip, kendilerinin 28 milyon TL önerdiğini hatırlattı ve fiyat artışı istedi. Sarı kırmızılı yönetim ise bu isteği ‘etik olmadığı’ gerekçesiyle reddetti.
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REST ÇEKİLDİ
Yöneticiler oyuncunun menajerine “Bu tavır bizim prensiplerimize uymuyor. Sezon bitiminde bir sakatlık dahi yaşamış olsa biz verilmiş sözümüzü yerine getirirdik ancak döviz kuru yükseldi, teklif düştü, iyi öneri geldi diyerek şartları değiştirmek istemeniz çok da doğru değil. Karar sizin” adeta rest çekti.
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MERT FENERBAHÇELİ OLDU
Böyle olunca Mert Hakan da Fenerbahçe ile söz kesti. Hatta aylar önce Sivasspor camiasından tepki almasına karşın Galatasaray hesabını takipten çıkmayan Mert Hakan Fenerbahçe ile el sıkışınca sarı kırmızılı kulübü sildi!
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TAKİPTEN ÇIKTI
Başarılı oyuncu, sosyal medya hesabını açtığı günden bu yana yıllardır takip ettiği Galatasaray Kulübü resmi hesabını takip listesinden çıkardı.
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FLORYA'DA DAİRE BAKIYORDU
Mert Hakan, Galatasaray’a transfer olmasına kesin gözüyle bakıyordu. Florya’da ailesi ile oturmak için daire araştırması dahi yapan, emlakçılar ile görüşüp tesislere yakın bir ev istediğini söylediği öğrenilen yıldız isim, gelişmelerin ardından rotasını Anadolu yakasına çevirdi!
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Başarılı oyuncu kendisine Florya’da daire araştırması yapıp opsiyonları sunan emlakçılara buradan vazgeçtiğini söyledi