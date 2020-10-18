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HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriMerih Demiral İtalya'da çılgına döndü! Hakeme Türkçe tepkisi ekrana yansıdı...
GeriFutbol Merih Demiral İtalya'da çılgına döndü! Hakeme Türkçe tepkisi ekrana yansıdı...
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Futbol
Haber Giriş: 18 Ekim 2020 - 09:08 | 

Merih Demiral İtalya'da çılgına döndü! Hakeme Türkçe tepkisi ekrana yansıdı...

Milli futbolcumuz Merih Demiral, Juventus'un Crotone ile 1-1 berabere kaldığı maça damgasını vurdu.

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Juventus'un Serie A'da Crotone ile deplasmanda 1-1 berabere kaldığı maça Milli futbolcumuz Merih Demiral damgasını vurdu...

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Serie A'da Juventus, Crotone ile deplasmanda 1-1 berabere kalırken karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Milli futbolcumuz Merih Demiral, 90 dakika sahada kaldı.

3İYİ FORMUNU SÜRDÜRDÜ
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İYİ FORMUNU SÜRDÜRDÜ

A Milli Futbol Takımı ile Uluslar Ligi'nde çok başarılı bir performans gösteren Merih, formunu Juventus'ta da sürdürdü...

4MAÇIN EN İYİLERİNDEN
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MAÇIN EN İYİLERİNDEN

Milli futbolcu, 3 kez top kaparken bu alanda takımının en iyi 3 futbolcusu arasında yer aldı. Merih, ayrıca 90 dakika boyunca 6 kez ikili mücadele kazandı, 5 kez top uzaklaştırdı.

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Crotone karşısında 4 kez kademeye giren Merih Demiral, %90 hava topu mücadelesi kazandı ve %95 pas isabetiyle de sahanın en iyilerinden oldu.

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Mücadelenin 12. dakikasında Simmy ile öne geçen ev sahibi ekip, 21. dakikada Morata'nın golüne engel olamadı. Kalan dakikalardan gol sesi çıkmadı ve Crotone ile Juventus 1-1 berabere kaldı.

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Bu sonuçla birlikte Juventus'un puanı 5 oldu. Crotone ise ilk puanına kavuştu.

8TARİHE GEÇEN FOTOĞRAF
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TARİHE GEÇEN FOTOĞRAF

Merih'in bir pozisyonda kafa topuna yükselirken oldukça yükseğe sıçraması geceye damga vuran anlardan birisi oldu.

9AKILLARA RONALDO GELDİ
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AKILLARA RONALDO GELDİ

Genç futbolcunun böyle zıplayışı akıllara Cristiano Ronaldo'yu getirdi.

102 METRE 56 SANTİM SIÇRAMIŞTI
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2 METRE 56 SANTİM SIÇRAMIŞTI

Ronaldo, geçen sene Sampdoria maçında 2 metre 56 santim boyunca zıplamış ve kafa vuruşu ile topu ağlara göndermişti.

11ÇILGINA DÖNDÜ
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ÇILGINA DÖNDÜ

Öte yandan mücadelenin ikinci yarısında Merih Demiral, yaşanan bir pozisyonun ardından adeta çılgına döndü.

12EKRANA YANSIYAN ANLAR...
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EKRANA YANSIYAN ANLAR...

İkili mücadelenin ardından rakip oyuncu yerde kalırken karşılaşmanın hakemi Merih'in faul yaptığını belirtti. Bunun üzerine Merih Demiral, oldukça sinirlenirken yıldız futbolcunun tepkisi ekranlara yansıdı.

13SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
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SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Merih'in Türkçe bir şekilde hakeme tepki gösterdiği görüldü, bu anlar sosyal medyada da oldukça geniş yer buldu.

14İTALYANLAR MEMNUN
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İTALYANLAR MEMNUN

İtalyan basını da Merih Demiral'ın iyi oyununa övgüler yağdırırken tribuna sitesi, Milli futbolcu için ''Milli takımdaki performansının karşılığını aldı. Chiellini'nin yokluğunda gayet iyi iş çıkarttı.'' yorumlarında bulundu.

15RONALDO YOK
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RONALDO YOK

Öte yandan Juventus'un yıldız ismi Cristiano Ronaldo, koronavirüs test sonucu pozitif çıkması nedeniyle Crotone maçında yer almadı.

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