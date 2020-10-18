Merih Demiral İtalya'da çılgına döndü! Hakeme Türkçe tepkisi ekrana yansıdı...

MAÇIN EN İYİLERİNDEN Milli futbolcu, 3 kez top kaparken bu alanda takımının en iyi 3 futbolcusu arasında yer aldı. Merih, ayrıca 90 dakika boyunca 6 kez ikili mücadele kazandı, 5 kez top uzaklaştırdı.