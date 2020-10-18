Merih Demiral İtalya'da çılgına döndü! Hakeme Türkçe tepkisi ekrana yansıdı...

Juventus'un Serie A'da Crotone ile deplasmanda 1-1 berabere kaldığı maça Milli futbolcumuz Merih Demiral damgasını vurdu...
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Serie A'da Juventus, Crotone ile deplasmanda 1-1 berabere kalırken karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Milli futbolcumuz Merih Demiral, 90 dakika sahada kaldı.
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İYİ FORMUNU SÜRDÜRDÜ
A Milli Futbol Takımı ile Uluslar Ligi'nde çok başarılı bir performans gösteren Merih, formunu Juventus'ta da sürdürdü...
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MAÇIN EN İYİLERİNDEN
Milli futbolcu, 3 kez top kaparken bu alanda takımının en iyi 3 futbolcusu arasında yer aldı. Merih, ayrıca 90 dakika boyunca 6 kez ikili mücadele kazandı, 5 kez top uzaklaştırdı.
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Crotone karşısında 4 kez kademeye giren Merih Demiral, %90 hava topu mücadelesi kazandı ve %95 pas isabetiyle de sahanın en iyilerinden oldu.
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Mücadelenin 12. dakikasında Simmy ile öne geçen ev sahibi ekip, 21. dakikada Morata'nın golüne engel olamadı. Kalan dakikalardan gol sesi çıkmadı ve Crotone ile Juventus 1-1 berabere kaldı.
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Bu sonuçla birlikte Juventus'un puanı 5 oldu. Crotone ise ilk puanına kavuştu.
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TARİHE GEÇEN FOTOĞRAF
Merih'in bir pozisyonda kafa topuna yükselirken oldukça yükseğe sıçraması geceye damga vuran anlardan birisi oldu.
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AKILLARA RONALDO GELDİ
Genç futbolcunun böyle zıplayışı akıllara Cristiano Ronaldo'yu getirdi.
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2 METRE 56 SANTİM SIÇRAMIŞTI
Ronaldo, geçen sene Sampdoria maçında 2 metre 56 santim boyunca zıplamış ve kafa vuruşu ile topu ağlara göndermişti.
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ÇILGINA DÖNDÜ
Öte yandan mücadelenin ikinci yarısında Merih Demiral, yaşanan bir pozisyonun ardından adeta çılgına döndü.
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EKRANA YANSIYAN ANLAR...
İkili mücadelenin ardından rakip oyuncu yerde kalırken karşılaşmanın hakemi Merih'in faul yaptığını belirtti. Bunun üzerine Merih Demiral, oldukça sinirlenirken yıldız futbolcunun tepkisi ekranlara yansıdı.
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SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Merih'in Türkçe bir şekilde hakeme tepki gösterdiği görüldü, bu anlar sosyal medyada da oldukça geniş yer buldu.
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İTALYANLAR MEMNUN
İtalyan basını da Merih Demiral'ın iyi oyununa övgüler yağdırırken tribuna sitesi, Milli futbolcu için ''Milli takımdaki performansının karşılığını aldı. Chiellini'nin yokluğunda gayet iyi iş çıkarttı.'' yorumlarında bulundu.
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RONALDO YOK
Öte yandan Juventus'un yıldız ismi Cristiano Ronaldo, koronavirüs test sonucu pozitif çıkması nedeniyle Crotone maçında yer almadı.