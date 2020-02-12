Merih Demiral ile birlikte Fenerbahçe'den Portekiz'e giden Bahadır Çiloğlu, kupa maçında ortaya çıktı!

Kırklarelispor'da sol bek pozisyonunda oynayan 23 yaşındaki Bahadır Çiloğlu, yakın arkadaşı Merih Demiral ile birlikte kariyerine benzer başlamıştı...Ancak geçen yıllarda Merih, Juventus'a transfer olurken Bahadır Çiloğlu, arkadaşı gibi kariyerini ilerletemedi.Bahadır, Fenerbahçe - Kırklarelispor maçında Kırklarelispor formasıyla dikkat çekerken kariyeri bir kez daha akıllara geldi...Fenerbahçe alt yapısında yetişen Bahadır Çiloğlu, Merih Demiral ile birlikte 2016'da Portekiz'e transfer oldu.Portekiz'in Alcanenense takımına Merih ile birlikte transfer olan Bahadır'ın kariyeri, ne yazık ki arkadaşı Merih gibi olmadı...Alcanenense'de iki sene boyunca kalan Bahadır, Portekiz'de hiçbir resmi maçta forma giyemedi ve Türkiye'ye döndü. 2018 yılında o dönem 1. Lig'de bulunan Gazişehir FK'ya transfer olan sol bek, 1 sene boyunca Gaziantep ekibinde forma giydi. Türkiye U16, U17 ve U18 takımlarında da forma giyen Bahadır, 2019 ve 2020 yıllarında ise Kırklarelispor'a kiralandı. Merih Demiral ile birlikte aynı anda Fenerbahçe'den Portekiz'in yolunu tutan Bahadır Çiloğlu, bu sezon Kırklarelispor'da 10 maçta forma giydi.