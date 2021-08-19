Mercedes'te Hamilton'un tahtına aday gösterilen George Russell Mykonos'ta tatil kaçamağında
Formula 1'de Williams Racing takımının 22 yaşındaki pilotu George Russell, tatil kaçamaklarıyla gündemde.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Formula 1'de son yılları domine eden Mercedes'te Valtteri Bottas'ın yerine geçeceği konuşulan George Russell tatilin keyfini çıkarıyor
2
ADA'DA OLAY OLDU
Geçtiğimiz aylarda Karayipler'de kız arkadaşıyla tatilin tadını çıkaran yetenekli pilot, sevgilisi Carmen Montero Mundt'la şenzlongta öpüşürken yakalanmış, bu görüntüler İngiliz basınında çok konuşulmuştu.
3
Mercedes'te Lewis Hamilton'un tahtına aday olarak gösterilen ve önümüzdeki sene bu takıma transfer olmasına kesin gözüyle bakılan George Russell, anlaşılan o ki yaptığı tatillerle de çok konuşulacak.
4
BU KEZ MYKONOS
Genç İngiliz, yarış takviminde oluşan boşluğu bu kez Mykonos'ta değerlendirdi.
5
SAMİMİ GÖRÜNTÜLER
Kanadalı takım arkadaşı Nicholas Latifi ile birlikte objektiflere yakalanan Russell, arkadaş grubuyla samimi görüntüler verdi.
6
George Russell ile ilgili, Mercedes'in şampiyon pilotu Lewis Hamilton "Formula 1'in geleceği" ifadesini kullanmıştı.
7
İddiaya göre; Mercedes takım patronu Toto Wolff, George Russell’ın 2022’de Bottas’ın yerine Mercedes’te yarışacağını Russell’ın menejerlerine iletti.
8
İşte Williams'tan George Russell ve Nicholas Latifi'nin Yunan adalarındaki tatillerinden kareler...