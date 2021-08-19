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GeriFutbol Mercedes'te Hamilton'un tahtına aday gösterilen George Russell Mykonos'ta tatil kaçamağında
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Futbol
FOTOĞRAFLAR:BACKGRID
Haber Giriş: 19 Ağustos 2021 - 09:49 | 

Mercedes'te Hamilton'un tahtına aday gösterilen George Russell Mykonos'ta tatil kaçamağında

Formula 1'de Williams Racing takımının 22 yaşındaki pilotu George Russell, tatil kaçamaklarıyla gündemde.

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Formula 1'de son yılları domine eden Mercedes'te Valtteri Bottas'ın yerine geçeceği konuşulan George Russell tatilin keyfini çıkarıyor

2ADADA OLAY OLDU

ADA'DA OLAY OLDU

Geçtiğimiz aylarda Karayipler'de kız arkadaşıyla tatilin tadını çıkaran yetenekli pilot, sevgilisi Carmen Montero Mundt'la şenzlongta öpüşürken yakalanmış, bu görüntüler İngiliz basınında çok konuşulmuştu.

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Mercedes'te Lewis Hamilton'un tahtına aday olarak gösterilen ve önümüzdeki sene bu takıma transfer olmasına kesin gözüyle bakılan George Russell, anlaşılan o ki yaptığı tatillerle de çok konuşulacak.

4BU KEZ MYKONOS

BU KEZ MYKONOS

Genç İngiliz, yarış takviminde oluşan boşluğu bu kez Mykonos'ta değerlendirdi.

5SAMİMİ GÖRÜNTÜLER

SAMİMİ GÖRÜNTÜLER

Kanadalı takım arkadaşı Nicholas Latifi ile birlikte objektiflere yakalanan Russell, arkadaş grubuyla samimi görüntüler verdi.

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George Russell ile ilgili, Mercedes'in şampiyon pilotu Lewis Hamilton "Formula 1'in geleceği" ifadesini kullanmıştı.

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İddiaya göre; Mercedes takım patronu Toto Wolff, George Russell’ın 2022’de Bottas’ın yerine Mercedes’te yarışacağını Russell’ın menejerlerine iletti.

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İşte Williams'tan George Russell ve Nicholas Latifi'nin Yunan adalarındaki tatillerinden kareler...

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