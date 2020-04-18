Meksika'da tarihi koronavirüs (corona virüsü) kararı! 5 yıl iptal...

Spor Arena Dış Haber | Corona virüs (koronavirüs) salgını tüm dünyayı tehdit etmeye devam ediyor.Sağlık ve gıda sektörü dışında tüm iş kollarının olumsuz etkilediği virüs, çok büyük bir ekonomik pazarı olan futbolu da vurdu. Hiçbir majör ligde sezon devam etmezken, Meksika Futbol Federasyonu da ertelenen liglerle ilgili tarih bir karara imza attı.Koronavirüs salgını nedeniyle liglerin ertelendiği Meksika'da bu sezonun iptal olduğu açıklandı. Buna göre 2020 sezonunda herhangi bir takım şampiyon ilan edilmeyecek ve bu sezon geçersiz sayılacak. Ayrıca en üst ligde önümüzdeki 5 yıl boyunca küme düşme de olmayacak.Meksika Futbol Ligleri Başkanı Enrique Bonilla kararla ilgili yaptığı açıklamada, Virüsün oluşturduğu mali kriz göze alındığında bazı takımlar iflas etme aşamasında ifadelerini kullandı.Meksika Federasyonu ayrıca her ikinci lig kulübüne 5 sezon boyunca yıllık 675 bin Euro'luk sabit ücret ödeyecek.Enrique Bonilla'nın açıkladığı karar ülkede tartışmalara yol açarken, Meksika'da 1951-52 sezonundan itibaren ilk kez hiçbir takım küme düşmemiş olacak.Bu arada Denizlispor teknik direktörü Bülent Uygun da Meksika Ligi'nin aldığı bu radikal kararı daha önceden TFF'nin alması için çağrıda bulunmuştu.Bülent Uygun açıklamasında Lig yeni sezonda 22 takımla oynansın. Ertesi yıl 5 takım küme düşebilir. Şampiyonun kim olmasından ziyade düşmenin olmaması gerekiyor...Yeni sezonda 4 takım alttan çıkarsa Süper Lig'de 22 ekip mücadele eder. Sonraki sene ise 5 takım küme düşer, 3 takım çıkar ve 20'li ligler olur...Böylece Türk sporcuların daha çok oynayarak gelişim kaydedeceği bir lige sahip oluruz. Yabancı oyuncu sayısı da kademeli olarak 10 veya 8'e düşebilir ifadelerini kullanmıştı.