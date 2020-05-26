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GeriFutbol Son Dakika | Fenerbahçe'de Mehmet Aurelio mesaiye başladı!
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Futbol
Haber Giriş: 26 Mayıs 2020 - 14:32,

Son Dakika | Fenerbahçe'de Mehmet Aurelio mesaiye başladı!

Fenerbahçe'ye antrenör olarak geri dönen Mehmet Aurelio, sarı lacivertli takımda ilk idmanına çıktı.

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1Spor Arena | Süleyman Arat
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Spor Arena | Süleyman Arat

Son yapılan COVID-19 PCR testlerinde tüm personel, teknik heyet ve sporcuların sonuçları negatif çıkmasıyla Fenerbahçe, TFF’nin Hasan Doğan Milli Takım Kamp ve Eğitim Tesisleri’ndeki kampını bu sabah başladı.

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Sabah salonda çalışan futbolcular öğlen saatlerinde çim sahada ilk antrenmanını yaptılar.

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Sarı lacivertli kulübe antrenör olarak geri dönen Mehmet Aurelio, sarı lacivertli takımın başındaki ilk antrenmanına çıktı.

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Deneyimli çalıştırıcının koronavirüs önlemleri kapsamında koruyucu maske takması dikkatlerden kaçmadı.

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Mehmet Aurelio, Volkan Demirel, Zeki Göle ve Fatih Yıldız’ın yönetiminde yapılan Riva’da ki ilk çim saha antrenmanı 13.00’da bitti.

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Bilindiği gibi Fenerbahçe’nin Samandıra Can Bartu Tesislerindeki odalar ikişer kişilik olduğu için, Topuk Yaylası Tesislerinin çim sahası da kış şartlarından olumsuz etkilendiği için zorunlu olarak Riva tesislerine yönelinmişti.

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Fenerbahçe’nin Riva kampı 31 Mayıs tarihlerine kadar sürecek.

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