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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 18 Eylül 2020 - 09:59 | 

Mbaye Diagne sosyal medyayı salladı! Fenerbahçe, 35 milyon euro...

Galatasaray'ın Neftçi Bakü'yü 3-1 mağlup ettiği mücadelede Mbaye Diagne, performansıyla sosyal medyayı salladı.

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Bakü'deki maçta 2 gol birden atan Mbaye Diagne, karşılaşmanın ardından kısa bir açıklama yaptı.

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Senegalli golcü, "Çok mutluyum, uzun zaman sonra kendim için mutluyum. Sadece çalışmanın karşılığı er ya da geç gelir. Şimdi önümüzdeki maçı düşüneceğiz ve inşallah kazanacağız." ifadelerini kullandı.

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Sosyal medyada ise Senegalli ile ilgili birbirinden ilginç yorumlar yapıldı.

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Gaziantep karşısında sakatlığı nedeniyle forma giymeyen Senegalli, dün bu kez ilk 11'deydi.

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Önceki sezon gol krallığı tacını giyen Diagne, bu sezon da çok can yakacağının sinyallerini verdi..

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Geçen sezonun bir kısmını Club Brugge'de kiralık geçiren ve Belçika'da kadro dışı kaldıktan sonra uzun süre futbol oynamayan Diagne hazırlık dönemindeki çalışkanlığından sonra performansıyla da göz doldurdu.

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Geride kalan sezonda Falcao ve Andone'nin sakatlıkları nedeniyle zaman zaman santrfor bölgesinde sıkıntı yaşayan Galatasaray'da Diagne yüzleri güldürdü.

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Yıldız futbolcu ayrıca Radamel Falcao'ya da 'Ben buradayım' diyerek forma için gözdağı verdi!

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Senegalli yıldız ayrıca Galatasaray'ın 2012'den sonra bir Avrupa maçında iki gol atan ilk oyuncu oldu.

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Galatasaray formasıyla Avrupa kupalarında bir maçta iki gol atan son oyuncu Cluj karşısında 2012'de hat-trick yapan Burak Yılmaz'dı.

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FATİH TERİM'İN MAÇ SONU AÇIKLAMALARI

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