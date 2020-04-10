Mbaye Diagne olay yarattı! 'Devlet hemen cezasını kesmeli...'

Sezon başı Galatasaray'dan Club Brugge'a kiralanan ama disiplinsiz hareketleri nedeniyle Belçika'da kadro dışı kalan Mbaye Diagne, skandal bir harekete imza attı.
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Galatasaray'da oynarken de sosyal medyayı çok fazla kullanmakla eleştirilen Diagne, sosyal medyada yine çok konuşulacak sözler kullandı.
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Diagne, bu kez ülkesi Senegal'de tartışma yaratırken tüm dikkatleri üzerine çekti...
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Instagram'ı yoğun bir şekilde kullanan Senegalli forvet, genç bir kadınla canlı yayın yaptı. Diagne, canlı yayında "İlk kez ne zaman seks yaptın" diye sordu ve kadının çok utanarak yayından çıktı. Golcü oyuncu bu hareketi ile tepkilerin hedefi oldu.
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Senegal basını, ülkede evlilik dışı cinsel birlikteliğin yasak olduğunu vurgulayarak, Diagne'nin böyle bir soruyu rahatlıkla sormasının kabul edilemez olduğunu yazdı ve Nijerya'nın ünlü isimlerinden de tepki geldi.
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Senegalli şarkıcı KetcHup, Diagne'yi hedef alırken, "Zenginsin diye her şeye iznin yok. Böyle bir soruyu kızına sorabilir misin? Ülkemi tanıyamıyorum. Böyle insanları nasıl referans olarak alıyorlar, anlamıyorum. Devlet hemen cezasını kesmeli" ifadelerini kullandı.
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Mbaye Diagne, daha önce de iki eşli olduğu için gündeme gelmiş ve çok eşliliği savunmuştu.
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Diagne, "Ben kimseye ihanet etmiyorum. Soumboulou ve ben ne olduğunu biliyoruz. Soumboulou ile tanışmadan 4 yıl önce eşimle tanıştım, ne olacağını biliyordu. Bazı şeyleri konuştuk, bunları burada açıklamak istemem. Soumboulou ile birlikte dışarı çıktık, gece kulübündeki fotoğraflarımız da internette dolaştı" demişti.
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Senegalli golcü, "Ben çok eşli yaşayan bir insanım ve eşim de bunu biliyor. Bunun yanında birlikteliğimiz geleneksel ve Müslüman olduğumuz için dinimize göre kutlandı. O yanına başka eşlerin de geleceğini biliyor, bu çok açık. Diğer yandan, Soumboulou ya da bir başkasına beni beklemelerini falan söylemiyorum. Kimseyi benimle birlikte yaşaması için zorlamıyorum" ifadelerini kullanmıştı.