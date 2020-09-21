Ülkeyi karıştırdı! Galatasaray...

"İSKOÇYA'DAKİ TAKIMIM OLABİLİR" Başarılı radyo sunucusu, paylaştığı fotoğrafta "Bu forma Glasgow'daki bir arkadaşımdan doğum günü hediyesi olarak geldi. Nasıl bulduğumdan bile emin değilim ama bana 1 saat boyunca Rangers'ın neden ülkenin en iyi takımı olduğunu anlaşmıştı. Rangers, İskoçya'daki takımım olabilir" ifadelerini kullandı.