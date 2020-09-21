Ülkeyi karıştırdı! Galatasaray...

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hırvatistan ekibi Hajduk Split'i ağırlayacak.
2
Abone Ol
MUHTEMEL GALATASARAY EŞLEŞMESİ ÖNCESİ İSKOÇYA'YI KARIŞTIRDI
Sarı-Kırmızılılar, Hajduk Split'i geçmesi halinde bir sonraki turda Willem II - Rangers eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.
3
Abone Ol
Muhtemel Galatasaray-Rangers eşleşmesi öncesi BBC'nin İngiliz televizyon ve radyo sunucusu Maya Jama, İskoçya'yı karıştırdı.
4
Abone Ol
Twitter hesabından Rangers forması giydiği fotoğrafını paylaşan Jama, ülkede Celtic-Rangers savaşını yerinden körükledi.
5
Abone Ol
"İSKOÇYA'DAKİ TAKIMIM OLABİLİR"
Başarılı radyo sunucusu, paylaştığı fotoğrafta "Bu forma Glasgow'daki bir arkadaşımdan doğum günü hediyesi olarak geldi. Nasıl bulduğumdan bile emin değilim ama bana 1 saat boyunca Rangers'ın neden ülkenin en iyi takımı olduğunu anlaşmıştı. Rangers, İskoçya'daki takımım olabilir" ifadelerini kullandı.
6
Abone Ol
İşte ne olduysa Maya Jama'nın bu paylaşımının ardından oldu.
7
Abone Ol
Celtic taraftarları ünlü sunucuya çok sert tepki gösterirken, Rangers hayranları ise destek verdi.
8
Abone Ol
"SANIRIM SAVAŞ BAŞLATTIM"
Gelen sert tepkiler sonrası geri adım atan Maya şu ifadeleri kullandı:
9
Abone Ol
"Sanırım Celtic-Rangers savaşı başlattım. Karışıklık istemiyorum. Gelecekte Glasgow'da huzur içinde kalmak istiyorum. Beni sevin.
10
Abone Ol
İskoçları seviyorum ama şimdi 3. Dünya Savaşı istemiyorsam, futbol takımı konusunda taraf olmamam gerektiğini anladım.
11
Abone Ol
Ayrıca size bilmediğim için soruyorum. Büyükbabam Dollar'da yaşıyordu. Bu yüzden orada yaşıyorsanız hangi takımı destekliyorsunuz demektir?"
12
Abone Ol
Maya'nın bu paylaşımları da Celtic ve Rangers taraftarları tarafından yüzlerce yorum aldı.
13
Abone Ol
Bir Rangers taraftarı bu soruya "Rangers Maya. Her zaman önce Rangers" cevabını verdi.
14
Abone Ol
Celtic destekçisi biri ise "Belki şimdi Celtic forması giymelisin. O zaman taraftar seni affeder" mesajını yazdı.
15
Abone Ol
Bir başka taraftar ise "Merak etmeyin. Bu savaş uzun yıllardır devam ediyor" yazdı.