Maxi Lopez'den Wanda Nara'ya corona virüs tepkisi: ''Bir anne olduğunun farkında mısın?''

Maxi Lopez, kendisini aldatıp sonra arkadaşı Mauro Icardi ile evlenen eski eşi Wanda Nara'ya corona virüs salgın döneminde çocuklarını İtalya'ya getirdiği için adeta ateş püskürdü.Wanda Nara'nın 5 çocuğundan 3'ü eski eşi Maxi Lopez'e ait. Nara, çocuklarını salgın zamanında Fransa'dan İtalya'ya götürürken bu hareketi çocuklarının babası tarafından hoş karşılanmadı...Serie B takımlarından Crotone'de forma giyen Maxi Lopez, Wanda Nara'nın çocuklarını salgının merkez üssü Lombardiya'ya götürmesine sert tepki gösterdi.35 yaşındaki Arjantinli forvet, Instagram hesabından Wanda Nara'ya seslendi ve şu sözleri kullandı;Kimsenin dışarı çıkmamasının istediği bir dönemde çocuklarımızı bir ülkeden diğerine yolculuğa maruz bırakarak küresel bir salgına yönelik karantinayı hangi düşünceyle deldiğinizi merak ediyorum...Sehayat edip salgının merkez üssü Lombardiya'ya geliyorsunuz! Bu çılgınlık, delilik!Dünyadaki en kutsal şeyin çocuklarımızın sağlığı olması gereken bu anlarda kafanızda ne var? Bilinçsizliğinizden dolayı öfkeliyim. Kendinizi düşünmüyorsanız onları düşünün çünkü sen 5 çocuğun annesisin ama bunun farkında değil gibisin. Sen anne olduğunun farkında mısın?Wanda Nara, geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden evlerinden 5 çocuğuyla birlikte olduğu bir paylaşım yapmıştı.Bu 5 çocuktan 3'ü ise Maxi Lopez'e ait... Wanda Nara, eşi Mauro Icardi ile birlikte Fransa'da yaşıyordu. Ancak liglere ara verilmesinin ardından çocukları ile birlikte İtalya'ya gitmişti.