Mauro Icardi'nin kız kardeşi Ivana Icardi, Survivor'a katılıyor!

Ivana, Twitter'dan "Kardeşimi geri istiyorum" yazarak Mauro Icardi'ye seslenmiş, Icardi ise tweete, ''Bu asla olmayacak. Neden çalışman gereken zamanı burada harcıyorsun. Böyle yaparak hiçbir şey elde edemeyeceksin. Benim dışımda 6 kardeşin daha var onları aramayı neden denemiyorsun.'' şeklinde cevap vermişti.