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Futbol
Haber Giriş: 05 Nisan 2020 - 10:03, /

Mauro Icardi, eşi Wanda Nara yüzünden PSG'den kovuldu

PSG'nin Inter'den kiraladığı Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin sözleşmesini feshetmesi kararının arkasında ilginç bir sebep çıktı.

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Paris Saint Germian, Inter'den kiraladığı Arjantinli golcü Mauro Icardi'nin sözleşmesini feshetmişti.

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Bu kararın sebebinin arkasında ise Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın açıklamaları olduğu ortaya çıktı.

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Yıldız oyuncunun hem menajeri hem de karısı olan Wanda Nara'nın "Icardi sezon sonu Milano'ya dönmek istiyor" sözleri Arjantinli oyuncunun sonu oldu.

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PSG, sezon sonunu bile beklemeden sözleşmeyi noktaladı.

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Icardi, Ligue 1 ve Şampiyonlar Ligi'nde 26 maçta 17 gol atmıştı.

6MILANODA SORUNLU BİR GELECEK ICARDIYI BEKLİYOR

MILANO'DA SORUNLU BİR GELECEK ICARDI'YI BEKLİYOR

İtalyan gazetesi Gazzetta dello Sport'a göre; Icardi'yi Milano'da da riskli günler bekliyor.

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Ünlü çiftin İtalya'da corona virüsünün en yoğun görüldüğü Milano'ya gitme kararı ise tepki çekti. Wanda Nara, daha önceden 5 çocuğu ile birlikte Paris'ten Milano'ya gitmiş ve eski eşi Maxi Lopez'in eleştirilerine maruz kalmıştı.

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Yıldız forvet bir dönem taraftarlarla kapışmış, Rapid Wien deplasmanına takımla gitmeyi reddetmişti.

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Kulüp onu bu sebeple antrenmana almayınca da 1.4 milyon Euro'luk dava açmaya kalkmıştı.

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Icardi'nin Antonio Conte'yle anlaşamadığı da düşünüldüğünde dönüşünün nasıl bir etki yaratacağı belirsiz...

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