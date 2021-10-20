Mauro Icardi ile Wanda Nara barıştı mı? İhanet sonrası dikkat çeken paylaşımlar...

"BU GÜZEL AİLEYE GÜVENMEYE DEVAM ETTİĞİN İÇİN TEŞEKKÜRLER" Icardi, dün gece yaptığı paylaşımla Wanda Nara ile barıştıklarını resmileştirdi. Eşi ve aynı zamanda menajeri olan Nara ile fotoğrafını paylaşan Icardi; "Bu güzel aileye güvenmeye devam ettiğin için teşekkür ederim aşkım. Seni seviyorum. Sevdiklerinizi incitmek ne kadar acıtıyor. Sadece incittiğiniz kişiler sizi affedince iyileşirsiniz" ifadelerini kullandı.