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Futbol
Haber Giriş: 20 Ekim 2021 - 14:15 | 

Mauro Icardi ile Wanda Nara barıştı mı? İhanet sonrası dikkat çeken paylaşımlar...

PSG'nin Arjantinli golcüsü Mauro Icardi ile iki çocuğunun annesi Wanda Nara arasındaki aldatma olayı tatlıya bağlandı. İşte son gelişmeler...

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Icardi'nin menajerliğini de yapan eşi Wanda Nara, Cumartesi akşamı yaptığı paylaşımla bir anda spor magazin gündeminde ilk sıraya oturmuştu.

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Icardi'nin iki çocuğunun annesi olan Wanda Nara, "Bir o..... için aileni mahvettin!" şeklinde paylaşım yapmış ve Paris'ten Milano'ya gitmişti.

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Aynı gece Icardi'yi takipten çıkan Wanda Nara, yıldız futbolcuyla olan fotoğraflarını da silmişti.

4İHANETİ DOĞRULADI

İHANETİ DOĞRULADI

Wanda Nara, yakın arkadaşı Chismes de Ker'e yaptığı açıklamada şu an PSG forması giyen Icardi'den ayrıldığını ve olayın içinde üçüncü bir şahsın dahil olduğunu söylemişti.

5ICARDO KADRODAN ÇIKTI, MİLANOYA GİTTİ

ICARDO KADRODAN ÇIKTI, MİLANO'YA GİTTİ

PSG'nin hafta sonu oynadığı Angers maçının kadrosuna ailevi sebeplerden ötürü dahil olmayan ve izin alarak Wanda Nara'nın peşinden İtalya'ya giden Icardi, ilk olarak Pazar akşamı yaptığı Wanda Nara ile birlikte olduğu paylaşımlar yaptı.

6BU GÜZEL AİLEYE GÜVENMEYE DEVAM ETTİĞİN İÇİN TEŞEKKÜRLER

"BU GÜZEL AİLEYE GÜVENMEYE DEVAM ETTİĞİN İÇİN TEŞEKKÜRLER"

Icardi, dün gece yaptığı paylaşımla Wanda Nara ile barıştıklarını resmileştirdi. Eşi ve aynı zamanda menajeri olan Nara ile fotoğrafını paylaşan Icardi; "Bu güzel aileye güvenmeye devam ettiğin için teşekkür ederim aşkım. Seni seviyorum. Sevdiklerinizi incitmek ne kadar acıtıyor. Sadece incittiğiniz kişiler sizi affedince iyileşirsiniz" ifadelerini kullandı.

7WANDA NARA HENÜZ BİR ŞEY PAYLAŞMADI

WANDA NARA HENÜZ BİR ŞEY PAYLAŞMADI

Icardi'nin barıştıklarını duyurmasına ve günlerdir birlikte fotoğraflarını paylaşmasına rağmen Wanda Nara henüz bir paylaşım yapmadı ve Icardi'nin fotoğraflarını da beğenmedi.

8FOTOĞRAF BEĞENİSİ GÖRMÜŞ

FOTOĞRAF BEĞENİSİ GÖRMÜŞ

Her şey Wanda Nara'nın Mauro Icardi'nin takip etmediği halde China Suarez'in bir fotoğrafını beğendiğini görmesiyle ortaya çıktı.

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Arjantinli oyuncu ve model China Suarez, Wanda Nara'yı da tanıyordu. China Suarez'in de iki çocuğu bulunuyor.

10WANDA BÖYLE YAKALAMIŞ

WANDA BÖYLE YAKALAMIŞ

AS 'ın haberine göre; China ile İcardi Telegram'da konuşmaya başlıyor. Wanda, Cumartesi günü Icardi'de bir tuhaflık sezerken ondan hesaplarının şifresini istiyor. Telegram'daki konuşma ve görseller ise her şeyi ele veriyordu.

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China gün içinde fotoğraflarını atarken, İcardi'de antrenmandan görselleri China ile paylaşıyordu.

12EVLİLİKLERİ OLAY OLMUŞTU

EVLİLİKLERİ OLAY OLMUŞTU

Wanda Nara ile Mauro İcard, 2014 yılında evlenmiş ve bu evlilik basında ve kamuoyunda oldukça ses getirmişti.

13WANDA NARANIN ESKİ EŞİ MAXI LOPEZ, ICARDINİN TAKIM ARKADAŞIYDI

WANDA NARA'NIN ESKİ EŞİ MAXI LOPEZ, ICARDI'NİN TAKIM ARKADAŞIYDI

Eski eşi Maxi Lopez'i takım arkadaşı Mauro Icardi ile aldatıp daha sonra Icardi ile evlenen Wanda Nara, olayların kadını olarak anılıyor.

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Maxi Lopez ile Mauro Icardi arasındaki gerilim, Lopez'in Serie A'da oynadığı yıllarda tavan yapmıştı.

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Arkadaşının eski karısı ile birlikte olan ve sonrasında evlenen Icardi, arkadaşının hedefi olurken Lopez, karşılaştıkları maçlarda Icardi'nin elini sıkmıyordu.

16ÜÇ ÇOCUĞUN ARDINDAN ICARDI İLE EVLENDİ

ÜÇ ÇOCUĞUN ARDINDAN ICARDI İLE EVLENDİ

Icardi ve Nara'nın yasak aşkı sonrasında Lopez, üç çocuğunun annesi Nara ile ayrılmıştı. 2014'te Icardi ile evlenen Wanda Nara'nın Arjantinli golcüden de iki çocuğu bulunuyor.

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