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GeriFutbol Mauricio Isla - Gala Caldirola çiftinin evliliğini Emre Belözoğlu kurtarmış!
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Futbol
Haber Giriş: 09 Mayıs 2020 - 08:38,

Mauricio Isla - Gala Caldirola çiftinin evliliğini Emre Belözoğlu kurtarmış!

Gerçek ortaya çıktı! Dışişleri Bakanlığı'ndan özel izin bile almış...

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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu hem saha içi hem de saha dışında taşın altına elini koyarak bir nevi sportif direktörlük stajını yapıyor.

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Gökhan Gönül'ü geri dönüş için ikna eden, Galatasaray'la anlaştığı iddia edilen Sivassporlu Mert Hakan'la temasları sıklaştırıp "Bize gel yıldız ol" diyen Emre, saha dışında da aktif rol oynuyor.

3Takım arkadaşının yuvasını kurtardı
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Takım arkadaşının yuvasını kurtardı

Tecrübeli yıldızın takım arkadaşı Isla'nın bitme noktasına gelen evliliğinin kurtulmasında önemli rol oynadığı ortaya çıktı.

4Evlilikleri krize girdi
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Evlilikleri krize girdi

Isla'nın, geçtiğimiz ocak ayında nikah masasına oturduğu Gala Caldirola, ülkesinde bir dans yarışmasına katılınca evlilik krize girmişti.

5Dans yarışması için ülkesine gitti
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Dans yarışması için ülkesine gitti

Caldirola'nın, kızını da alarak ülkesi Şili'de yayınlanan bir dans programına katılması Isla'yı bir hayli kızdırmıştı.

6Boşanmaktan son anda vazgeçti
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Boşanmaktan son anda vazgeçti

Mauricio Isla'nın, eşi Gala Caldirola'dan boşanma noktasına geldiği ancak son anda vazgeçtiği ifade edilmişti.

7Corona sayesinde buzlar eridi
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Corona sayesinde buzlar eridi

Çünkü kovid-19 salgını sebebiyle dans yarışması iptal edildi ve ikili arasındaki buzlar tesadüfen corona virüs sayesinde erimişti.

8İlan-ı aşk etti
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İlan-ı aşk etti

Caldirola, yaşananların üstüne Isla ile fotoğraflarını paylaşıp, "Aşk elimizde, onu bulmanın ne kadar zor olduğunu unutuyoruz" paylaşımında bulunmuştu.

9Emre Belözoğlu devreye girdi
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Emre Belözoğlu devreye girdi

Caldirola, bu gelişmelerin ardından Şili'den İstanbul'a dönmek istedi ancak corona virüs sebebiyle uçuş yasağına takılınca devreye Emre Belözoğlu girdi.

10Özel izin aldı
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Özel izin aldı

Tecrübeli yıldız, Dışişleri Bakanlığı'ndan "Uçuşlar yasak" cevabını alınca Şili'den Frankfurt'a bir uçuş bulundu. Bu kez Frankfurt'a özel uçak göndermek için Dışişleri'nden izin alındı.

11Caldirola yine rahat durmadı
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Caldirola yine rahat durmadı

Kızı ile İstanbul'a getirilip, öğrenci yurdunda karantinada tutulan Caldirola bu sefer de "Evime gideceğim" diyerek sorun çıkardı.

12Yuvayı Emre kurtardı
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Yuvayı Emre kurtardı

Yine devreye giren Belözoğlu, Isla'nın da ailesiyle birlikte karantinaya girmesi için izin aldı. Karantina hayatı Isla ve Gala'nın evliliğini de tamir etti. (Sabah)

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