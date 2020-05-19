MasterChef Mehmet Yalçınkaya: ''Galatasaray'da Fatih Terim corona virüse yakalanınca ağladım''

Muslera mı, Taffarel mi? Muhteşem bir soru. Nasıl cevaplayacağım ben bunu, hangisini seçeyim... İkisinin de yeri çok ayrı. Jardel mi, Falcao mu? Jardel çok iyi forvetti ama bir sene bizimle kaldı. Falcao diyeceğim o yüzden.