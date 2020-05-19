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GeriFutbol MasterChef Mehmet Yalçınkaya: ''Galatasaray'da Fatih Terim corona virüse yakalanınca ağladım''
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Futbol
Haber Giriş: 19 Mayıs 2020 - 22:55,

MasterChef Mehmet Yalçınkaya: ''Galatasaray'da Fatih Terim corona virüse yakalanınca ağladım''

MasterChef programının ünlü şefi Mehmet Yalçınkaya, Spor Arena Instagram canlı yayınında Uğur Yapıcı'nın sorularını yanıtladı, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in corona virüs olduğunu öğrendikten sonra ağladığını itiraf etti.

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MastherChef programının ünlü şefi Mehmet Yalçınkaya, Spor Arena Instagram canlı yayının konuğu oldu.

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Mehmet Yalçınkaya, Spor Arena canlı yayınında şu sözleri kullandı;

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Ben liglerin başlamasını doğru bulmuyorum. Futbol sektöründe eğer izleyici yoksa hiçbir anlamı yok. Başakşehir, UEFA'da seyircisiz oynasa çok başka olurdu. Maçlar oynanıp seyirci gidemeyecekse maçların hiçbir anlamı yok.

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Bu sayılar bizi yanıltmasın. Yarın öbür gün sayılar artarsa tekrar mı iptal olacak ligler? Biz şimdi restorantlarda sosyal mesafeli masalar kurmayı düşünüyoruz. Sosyal mesafeli maçlar nasıl oynanacak? Deplasmana nasıl gidilecek? Burada sıkıntılar yaşanacak. Bir gol atılınca herkes birbirine sarılacak.

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Rıdvan Dilmen, ''UEFA Kupası, Türkiye'ye bir 100 yıl sonra gelir demişti.'' 20 yıl geçti, hala yok...

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Futbolcuların sigara içmesi benim çok tuhafıma gitmiştir. Futbolcu ismi veremem, çok eskiden Bolu'da bir mola yerinde çalışıyordum. Futbolcular, sigara içmek için mutfağa geliyordu. Hocaları arka kapıdan çıkartıyorduk. Bu futbolcular, o dönemin en iyileriydi.

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İsmini söyleyemem, muhbirlik gibi olur. Ancak futbolcuların sigara içmeye geldiğini görünce şok olmuştum. Bunlar nasıl koşuyor demiştim.

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Masterchef için bu sene 25 bine yakın başvuru var. Pandemi süreci bu aşamaları biraz yavaşlandırdı tabii. Geçen sene Masterchef'te 600 adet yemek yapmışız.

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Cemalcan çok iyi çocuk, çok severim ama Masterchef'te yapamaz. Masterchef'te kovulur. Survivor'da Nisa'yı favori görmüyorum. Hemen kopuyor, ağlıyor falan.

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Acun Ilıcalı'nın MasterChef ile ilgili çok ciddi sürprizleri varmış. Büyük sürprizler yaşanabilir.

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Falcao ile yemek yapmak isterdim. Sohbet de etmiş olurduk. Bizi çok beklettin derdim. Muslera derse mutfağı kapatırız, o ayrı. O bizim paşamız. Ama Falcao'ya çok beklettiğini söylemek isterim.

12FATİH TERİM İÇİN AĞLADIM
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'FATİH TERİM İÇİN AĞLADIM'

Fatih Terim, corona virüs olunca ağladım. Gerçek bir Galatasaraylıdır. Galatasaraylı olup Fatih hocanın durumuna üzülmeyen yoktur.

13ÇOK DUYGULANDIM
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'ÇOK DUYGULANDIM'

Fatih hoca, Beşiktaş maçından sonra demişti. Neden bunu yapıyoruz demişti. İlk yakalananlardan biri de kendisi oldu. Ben çok duygulandım.

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Canlı izlediğim maçlarda Milan'ı unutamıyorum. Yenip UEFA'ya gittiğimiz maç. Son dakikada Ümit Davala önümde duruyordu, attı golü. Hala tüylerim diken diken olur. Canlı izlediğim en iyi oyuncu ise Hagi. Başka bir oyuncuydu.

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Muslera mı, Taffarel mi? Muhteşem bir soru. Nasıl cevaplayacağım ben bunu, hangisini seçeyim... İkisinin de yeri çok ayrı. Jardel mi, Falcao mu? Jardel çok iyi forvetti ama bir sene bizimle kaldı. Falcao diyeceğim o yüzden.

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