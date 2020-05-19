MasterChef Mehmet Yalçınkaya: ''Galatasaray'da Fatih Terim corona virüse yakalanınca ağladım''
MasterChef programının ünlü şefi Mehmet Yalçınkaya, Spor Arena Instagram canlı yayınında Uğur Yapıcı'nın sorularını yanıtladı, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in corona virüs olduğunu öğrendikten sonra ağladığını itiraf etti.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
MastherChef programının ünlü şefi Mehmet Yalçınkaya, Spor Arena Instagram canlı yayının konuğu oldu.
2
Abone Ol
Mehmet Yalçınkaya, Spor Arena canlı yayınında şu sözleri kullandı;
3
Abone Ol
Ben liglerin başlamasını doğru bulmuyorum. Futbol sektöründe eğer izleyici yoksa hiçbir anlamı yok. Başakşehir, UEFA'da seyircisiz oynasa çok başka olurdu. Maçlar oynanıp seyirci gidemeyecekse maçların hiçbir anlamı yok.
4
Abone Ol
Bu sayılar bizi yanıltmasın. Yarın öbür gün sayılar artarsa tekrar mı iptal olacak ligler? Biz şimdi restorantlarda sosyal mesafeli masalar kurmayı düşünüyoruz. Sosyal mesafeli maçlar nasıl oynanacak? Deplasmana nasıl gidilecek? Burada sıkıntılar yaşanacak. Bir gol atılınca herkes birbirine sarılacak.
5
Abone Ol
Rıdvan Dilmen, ''UEFA Kupası, Türkiye'ye bir 100 yıl sonra gelir demişti.'' 20 yıl geçti, hala yok...
6
Abone Ol
Futbolcuların sigara içmesi benim çok tuhafıma gitmiştir. Futbolcu ismi veremem, çok eskiden Bolu'da bir mola yerinde çalışıyordum. Futbolcular, sigara içmek için mutfağa geliyordu. Hocaları arka kapıdan çıkartıyorduk. Bu futbolcular, o dönemin en iyileriydi.
7
Abone Ol
İsmini söyleyemem, muhbirlik gibi olur. Ancak futbolcuların sigara içmeye geldiğini görünce şok olmuştum. Bunlar nasıl koşuyor demiştim.
8
Abone Ol
Masterchef için bu sene 25 bine yakın başvuru var. Pandemi süreci bu aşamaları biraz yavaşlandırdı tabii. Geçen sene Masterchef'te 600 adet yemek yapmışız.
9
Abone Ol
Cemalcan çok iyi çocuk, çok severim ama Masterchef'te yapamaz. Masterchef'te kovulur. Survivor'da Nisa'yı favori görmüyorum. Hemen kopuyor, ağlıyor falan.
10
Abone Ol
Acun Ilıcalı'nın MasterChef ile ilgili çok ciddi sürprizleri varmış. Büyük sürprizler yaşanabilir.
11
Abone Ol
Falcao ile yemek yapmak isterdim. Sohbet de etmiş olurduk. Bizi çok beklettin derdim. Muslera derse mutfağı kapatırız, o ayrı. O bizim paşamız. Ama Falcao'ya çok beklettiğini söylemek isterim.
12
Abone Ol
'FATİH TERİM İÇİN AĞLADIM'
Fatih Terim, corona virüs olunca ağladım. Gerçek bir Galatasaraylıdır. Galatasaraylı olup Fatih hocanın durumuna üzülmeyen yoktur.
13
Abone Ol
'ÇOK DUYGULANDIM'
Fatih hoca, Beşiktaş maçından sonra demişti. Neden bunu yapıyoruz demişti. İlk yakalananlardan biri de kendisi oldu. Ben çok duygulandım.
14
Abone Ol
Canlı izlediğim maçlarda Milan'ı unutamıyorum. Yenip UEFA'ya gittiğimiz maç. Son dakikada Ümit Davala önümde duruyordu, attı golü. Hala tüylerim diken diken olur. Canlı izlediğim en iyi oyuncu ise Hagi. Başka bir oyuncuydu.
15
Abone Ol
Muslera mı, Taffarel mi? Muhteşem bir soru. Nasıl cevaplayacağım ben bunu, hangisini seçeyim... İkisinin de yeri çok ayrı. Jardel mi, Falcao mu? Jardel çok iyi forvetti ama bir sene bizimle kaldı. Falcao diyeceğim o yüzden.