MasterChef jürisinden Galatasaray-Fenerbahçe derbisi yorumları!
MasterChef Türkiye'nin jüri üyeleri Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu, Süper Lig'de oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi değerlendirmelerde bulundu.
MasterChef Türkiye'nin şefleri Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu, Galatasaray-Fenerbahçe maçı öncesi TRT Spor'a açıklamalarda bulundu. İşte MasterChef jüri üyelerinin derbi tahminleri...
1-1 BİTER
Galatasaray, Avrupa dışında, lig için yeterli bir performans gösteremiyor. Ben sonuç vereyim, garanti, %100, 1-1 biter.
SOMER SİVROĞLU: FENERBAHÇE 2-1 ALIR
Mesut'un bu maçta çok iyi bir çıkış yakalacayacağını ve bundan sonra da takımı sürükleyeceğini umuyorum. Fenerbahçeli olunca zaten... Bizim hayatta en çok yaptığımız şey ummak oluyor. Bu seferki umudumuz da Mesut'la beraber. Ben 2-1 Fenerbahçe alır diyorum.
İNŞALLAH TOPARLANMA MAÇIMIZ OLUR
Galatasaray derbilerine Fenerbahçe çok farklı hazırlanıyor. Galatasaray da tabii ki öyle ama.. Galatasaray derbilerine eğer Fenerbahçe iyi giriyorsa, sonrası kötü oluyor. Fenerbahçe derbiye kötü geliyorsa sonrası iyi oluyor. İnşallah bu bizim toparlanma, kendimize gelme maçımız olur
MEHMET YALÇINKAYA: İBRE BİZDEN YANA
Fenerbahçe'yi çok güzel ağırlayacağız burada. Ağırlayacağız ve yeneceğiz tabii ki. Ama önce çok harika bir şekilde ağırlayacağız. İkisinden biri olmayınca ligin tadı çıkmıyor.