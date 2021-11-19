MasterChef jürisinden Galatasaray-Fenerbahçe derbisi yorumları!

SOMER SİVROĞLU: FENERBAHÇE 2-1 ALIR

Mesut'un bu maçta çok iyi bir çıkış yakalacayacağını ve bundan sonra da takımı sürükleyeceğini umuyorum. Fenerbahçeli olunca zaten... Bizim hayatta en çok yaptığımız şey ummak oluyor. Bu seferki umudumuz da Mesut'la beraber. Ben 2-1 Fenerbahçe alır diyorum.