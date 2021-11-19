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GeriFutbol MasterChef jürisinden Galatasaray-Fenerbahçe derbisi yorumları!
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Futbol
Haber Giriş: 19 Kasım 2021 - 15:03 | 

MasterChef jürisinden Galatasaray-Fenerbahçe derbisi yorumları!

MasterChef Türkiye'nin jüri üyeleri Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu, Süper Lig'de oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi değerlendirmelerde bulundu.

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MasterChef Türkiye'nin şefleri Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu, Galatasaray-Fenerbahçe maçı öncesi TRT Spor'a açıklamalarda bulundu. İşte MasterChef jüri üyelerinin derbi tahminleri...
2DANILO ZANNA: FENERBAHÇEDE SIKINTI VAR

DANILO ZANNA: FENERBAHÇE'DE SIKINTI VAR

Ben tarafsız olduğum için, daha net söyleyebiliyorum. Fenerbahçe'de bir sıkıntı var, antrenman sıkıntısı var. Çok yorucu bir takım var orada, belli ki final için hazırlanan bir tane şey yaptılar.
31-1 BİTER

1-1 BİTER

Galatasaray, Avrupa dışında, lig için yeterli bir performans gösteremiyor. Ben sonuç vereyim, garanti, %100, 1-1 biter.
4DENGELİ BİR MAÇ OLACAK

DENGELİ BİR MAÇ OLACAK

Galatasaray hiçbir türlü gol atamıyor. Fenerbahçe gibi bir takım inanılmaz yoruluyor. Bence inanılmaz dengeli bir maç olacak. Bence gerçekten kafa kafaya gidecek
5SOMER SİVROĞLU: FENERBAHÇE 2-1 ALIR

SOMER SİVROĞLU: FENERBAHÇE 2-1 ALIR

Mesut'un bu maçta çok iyi bir çıkış yakalacayacağını ve bundan sonra da takımı sürükleyeceğini umuyorum. Fenerbahçeli olunca zaten... Bizim hayatta en çok yaptığımız şey ummak oluyor. Bu seferki umudumuz da Mesut'la beraber. Ben 2-1 Fenerbahçe alır diyorum.
6İNŞALLAH TOPARLANMA MAÇIMIZ OLUR

İNŞALLAH TOPARLANMA MAÇIMIZ OLUR

Galatasaray derbilerine Fenerbahçe çok farklı hazırlanıyor. Galatasaray da tabii ki öyle ama.. Galatasaray derbilerine eğer Fenerbahçe iyi giriyorsa, sonrası kötü oluyor. Fenerbahçe derbiye kötü geliyorsa sonrası iyi oluyor. İnşallah bu bizim toparlanma, kendimize gelme maçımız olur
7MEHMET YALÇINKAYA: İBRE BİZDEN YANA

MEHMET YALÇINKAYA: İBRE BİZDEN YANA

Fenerbahçe'yi çok güzel ağırlayacağız burada. Ağırlayacağız ve yeneceğiz tabii ki. Ama önce çok harika bir şekilde ağırlayacağız. İkisinden biri olmayınca ligin tadı çıkmıyor.
81-0 ALIRIZ

1-0 ALIRIZ

Biz de almak zorundayız, Fenerbahçe de almak zorunda. Ben zor olacağını düşünüyorum ama ibreler de bizden yana. Bizim şimdi son vuruşlarımız sıkıntılı olduğuna göre 1-0 gibi alırız
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