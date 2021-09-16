Marsilya Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte Galatasaray UEFA Avrupa Ligi E Grubu maç fikstürü ve puan durumu
Marsilya Galatasaray maçı için geri sayım başladı. UEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndaki ilk maçında Lazio'yu 1-0 mağlup eden sarı kırmızılılar gruplara 3 puanla başladı. Temsilcimiz Galatasaray gruplardaki bir sonraki maçında Marsilya ile karşı karşıya gelecek. Final mücadelesi ise mayıs ayında İspanya'da oynanacak. Sporseverlerin gözü şimdi Marsilya Galatasaray maçının tarihine çevrildi. Peki, Marsilya Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, Galatasaray UEFA Avrupa Ligi E Grubu maç fikstürü ve Marsilya maçının tarihi.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray 3 puanla perdeyi açtı. E Grubu'ndaki ilk maçında İtalya'nın Lazio takımını ağırlayan Fatih Terim'in öğrencileri, 1-0'lık skorla 3 puan alarak grupta zirveye yerleşti. Marsilya ve Lokomotiv Moskova 1’er puanla haftayı kapattı. Temsilcimizin bir sonraki karşılaşması olan Marsilya Galatasaray maçı 30 Eylül tarihinde oynanacak.
2
MARSİLYA GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?
Marsilya Galatasaray maçı 30 Eylül Perşembe günü saat 22.00'da oynanacak. Karşılaşmanın Exxen'de canlı yayınlanacak.
3
Grupta puan durumu
1- Galatasaray - 3 puan 2- Marsilya - 1 puan 3- Lokomotiv Moskova - 1 puan 4- Lazio - 0 puan
4
GALATASARAY UEFA MAÇLARI FİKSTÜRÜ
30 Eylül 22.00 | Marsilya - Galatasaray 21 Ekim 22.00 | Lokomotiv Moskova - Galatasaray 4 Kasım 19.45 | Galatasaray - Lokomotiv Moskova
5
25 Kasım 19.45 | Galatasaray - Marsilya 9 Aralık 22.00 | Lazio - Galatasaray