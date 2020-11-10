Marika Fruscio'dan Diletta Leotta'yı çıldırtacak sözler!

İtalya'da sunuculuk ve modellik yapan Marika Fruscio yaptığı açıklamalarla ülkede yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.Sportpaper'a röportaj veren Fruscio, Serie A'daki şampiyonluk yarışını değerlendirirken, meslektaşı Diletta Leotta'yı da kızdıracak ifadeler kullandı.Top Calcio 24 TV'nin sunucusu olan Marika Fruscio, Ligin daha başındayız. Napoli şampiyonluk adaylarından biri. Juventus o kadar ulaşılmaz görünmüyor. Inter, bende şampiyon olacak bir takım gibi izlenim bırakmadı. Atalanta ve Sassuolo tüm zorluklara rağmen mutlu sona ulaşabilir şeklinde konuştu.Fruscio, Serie A'da forma giyen en seksi futbolcu kim? sorusuna ise şu yanıtı verdi:Cevabım çok net; Fernando Llorente. Şu an Napoli'de oynamıyor olabilir ama yakışıklı bir çocuk cevabını verdi.Fruscio, son olarak meslektaşı Diletta Leotta için ise şu çarpıcı ifadeleri kullandı: Diletta her şeyden önce bir gazeteci değil. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum.İyi bir sunucu, güzel bir görünüşe sahip ama futboldan anlamıyor. Onun yerine Giorgia Rossi'yi (Mediaset spikeri) tercih ederim.Diletta Leotta'nın dünyaca ünlü yıldız futbolcu Zlatan Ibrahimovic ile aşk yaşadığı iddia edilmişti.Chi dergisinin kapağında Yazın sürpriz çifti başlığıyla verilen haberde ikilinin Sardunya Adası'nda bulunan bir restoranda baş başa akşam yemeği yediği yazılmıştı.Bu iddia sonrasında Zlatan Ibrahimovic'in 18 yıldır evli olduğu eşi Helena Seger ile sorun yaşayabileceği yazılmaya başlanmıştı.Zlatan cephesinden açıklama gelmezken, Leotta'nın menajeri ise Reklam işbirliği için bir araya gelmiş iki profesyonel insan ve ortada ilişki yok ifadeleriyle haberi yalanlamıştı.Diletta Leotta da evli bir adamla birlikte olmanın kendi etik ilkelerine ayrı olduğunu ifade ederek Zlatan Ibrahimovic ile aşk yaşadığı yönündeki iddiaları yalanlamıştı.