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GeriFutbol Marika Fruscio'dan Diletta Leotta'yı çıldırtacak sözler!
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 10 Kasım 2020 - 14:09 | 

Marika Fruscio'dan Diletta Leotta'yı çıldırtacak sözler!

Top Calcio 24 TV'nin sunucusu olan Marika Fruscio, meslektaşı Diletta Leotta hakkında çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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İtalya'da sunuculuk ve modellik yapan Marika Fruscio yaptığı açıklamalarla ülkede yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

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Sportpaper'a röportaj veren Fruscio, Serie A'daki şampiyonluk yarışını değerlendirirken, meslektaşı Diletta Leotta'yı da kızdıracak ifadeler kullandı.

3ATALANTA ŞAMPİYON OLABİLİR
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"ATALANTA ŞAMPİYON OLABİLİR"

Top Calcio 24 TV'nin sunucusu olan Marika Fruscio, "Ligin daha başındayız. Napoli şampiyonluk adaylarından biri. Juventus o kadar ulaşılmaz görünmüyor.

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Inter, bende şampiyon olacak bir takım gibi izlenim bırakmadı. Atalanta ve Sassuolo tüm zorluklara rağmen mutlu sona ulaşabilir" şeklinde konuştu.

5EN SEKSİSİ FERNANDO LLORENTE
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"EN SEKSİSİ FERNANDO LLORENTE"

Fruscio, "Serie A'da forma giyen en seksi futbolcu kim?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

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"Cevabım çok net; Fernando Llorente. Şu an Napoli'de oynamıyor olabilir ama yakışıklı bir çocuk" cevabını verdi.

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8DILETTA GAZETECİ DEĞİL, FUTBOLDAN ANLAMIYOR
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"DILETTA GAZETECİ DEĞİL, FUTBOLDAN ANLAMIYOR"

Fruscio, son olarak meslektaşı Diletta Leotta için ise şu çarpıcı ifadeleri kullandı:

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"Diletta her şeyden önce bir gazeteci değil. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum.

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İyi bir sunucu, güzel bir görünüşe sahip ama futboldan anlamıyor. Onun yerine Giorgia Rossi'yi (Mediaset spikeri) tercih ederim."

11ZLATANLA AŞK İDDİASINA CEVAP
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"ZLATAN'LA AŞK" İDDİASINA CEVAP

Diletta Leotta'nın dünyaca ünlü yıldız futbolcu Zlatan Ibrahimovic ile aşk yaşadığı iddia edilmişti.

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"Chi" dergisinin kapağında "Yazın sürpriz çifti" başlığıyla verilen haberde ikilinin Sardunya Adası'nda bulunan bir restoranda baş başa akşam yemeği yediği yazılmıştı.

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Bu iddia sonrasında Zlatan Ibrahimovic'in 18 yıldır evli olduğu eşi Helena Seger ile sorun yaşayabileceği yazılmaya başlanmıştı.

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Zlatan cephesinden açıklama gelmezken, Leotta'nın menajeri ise "Reklam işbirliği için bir araya gelmiş iki profesyonel insan ve ortada ilişki yok" ifadeleriyle haberi yalanlamıştı.

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Diletta Leotta da evli bir adamla birlikte olmanın kendi etik ilkelerine ayrı olduğunu ifade ederek Zlatan Ibrahimovic ile aşk yaşadığı yönündeki iddiaları yalanlamıştı.

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