Maria Sharapova'nın çöküş hikayesi! İstanbul'da evlenecekti...
Ünlü tenisçi Maria Sharapova'nın emeklilik haberi tüm dünyada şok etkisi yarattı. İşte Sharapova hakkında bilinmeyen gerçekler...
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Eski dünya 1 numarası Sharapova'nın emeklilik açıklaması tüm dünyayı şok etti.
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32 yaşındaki Maria Sharapova, sürpriz bir açıklama ile tenis kariyerini sonlandırdığını açıkladı.
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Bir dönemin en popüler tenisçilerinden olan Rus raket çalkantılı bir hayat yaşarken çöküş hikayesi 4 yıl önce başlamıştı. İşte Sharapova'nın hikayesi ve sonunu getiren hatalar...
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19 Nisan 1987'de Rusya'nın Nyagan kentinde dünyaya gelen Maria Sharapova, henüz 8 yaşındayken Nick Bollettieri Tenis Akademisi'ne devam edebilmek için ailesiyle birlikte ABD'ye yerleşti.
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2004'te henüz 17 yaşındayken Serena Williams'ı yendi ve Wimbledon'ı kazanan en genç ikinci tenisçi olarak tarihe geçti.
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Henüz 17 yaşında kariyerinin zirvesine çıkmıştı...
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O noktadan sonra da kariyerinde hızlı adımlarla yükseldi. Zaman zaman yaşadığı sakatlıklar yüzünden formdan düşse de, kortların uzağında kalsa da hala tenis dünyasının en popüler yüzlerinden biri olarak yıllar boyunca kaldı...
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Tenisteki başarısı kadar güzelliği ile de büyülüyordu. Rus tenisçi Maria Sharapova, zaman zaman ünlü giyim ve aksesuar firmaları için de modellik yapmıştı.
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Maria Sharapova'nın kariyerinin bu noktalara gelmesinde anne ve babasının rolü çok büyük. Ünlü tenisçi bunu da hemen her röportajında dile getiriyor.
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Sharapova için her şey iyi giderken 2016 yılında çöküş hikayesi başladı.
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Sharapova, düzenlediği basın toplantısında göz yaşlarını tutamadı ve doping kullandığını itiraf etti.
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İki yıl boyunca tenis oynaması yasaklanan Sharapova'ya sponsorları da sırtını çevirdi. Bir bir sponsorluklar iptal edildi.
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Buna rağmen yılmadı. Tekrar tenise döndü. Bu kez dünya 1 numarası değildi belki ama sevdiği işi yapmaya kararlıydı. Beklentiler büyüktü ancak o da istediği yere tekrar gelmeyi bir türlü başaramadı.
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Güzel tenisçinin aşk hayatı da iyi geçmedi. 2005 yılında Maroon 5 grubunun solisti Adam Levine ile flört etmişti, uzun süreli olmadı. Andy Roddick ile ilişkisi de uzun sürmedi.
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Sparapova, 2009 yılında o sıralar Türkiye'de oynayan Sloven basketbolcu Sasha Vujacic ile nişanlanmıştı. O sıralarda çiftin İstanbul'da evleneceğine ilişkin dedikodular bile çıkmıştı. Ancak bu ilişki de son buldu.
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Maria Sharapova daha sonra Bulgar tenisçi Grigor Dmitrov ile nişanlandı ama Dimitrov hakkında çıkan 'aldattı' haberleri bu ilişkiyi de bitirdi.
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Çalkantılı yaşamıyla Sharapova, Vanity Fair dergisine yaptığı açıklama ile tenis kariyerine son verdiğini söyledi ve şok etkisi yarattı.
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32 yaşındaki Rus tenisçi Maria Sharapova, 5 Grand Slam unvanı ve Kadınlar Tenis Birliği (WTA) sıralaması birinciliği sığdırdığı kariyerine emekliliğe ayrılarak son verdi.
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Sharapova, emeklilik kararı hakkında Vanity Fair ve Vogue dergilerine yazdığı makalede şu soruyu sordu: "Şimdiye kadar bildiğiniz tek hayatı nasıl geride bırakırsınız?"
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Yıllardır sağ omzundaki problemlerle mücadele eden Rus raket büyük turnuvalarda oynadığı son dört maçı kaybetmişti. Bu sezon Sharapova'nın oynadığı iki maç da yenilgiyle sonuçlandı.
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2016 yılı Avustralya Açık çeyrek finalinde yine Williams'a mağlup olan Sharapova, turnuvanın tamamlanmasının ardından yaptığı açıklamada, çeyrek final sonrası yapılan testte kanında meldonium isimli maddenin çıktığını duyurdu.
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Yasaklı maddeler listesindeki bu ilacı kullandığını açıklayan Sharapova'nın yaklaşık iki yıl turnuvalara katılması yasaklanmıştı.
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Son maçına geçtiğimiz ay Avustralya Açık'ta çıkan Sharapova, tenis hayatını jübile yapmadan bitirdi.