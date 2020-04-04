Maria Sharapova'dan karantina günlerinde şaşırtan hamle! Cep numarasını paylaşınca...
Tenis dünyasının en ünlü isimlerinden biri olan MariaSharapova, karantina günlerinde şaşırtan bir hamle yaptı.
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Geçtiğimiz ay tenis kariyerini noktalayan Maria Sharapova, karantina günlerini ABD'de geçiriyor.
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ÖZEL NUMARA VERDİ
Shrapova, Twitter adresinden yaptığı paylaşımla takipçilerine özel bir numara verdi.
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Maria Sharapova'nın verdiği telefon numarası üzerinden dünyaca ünlü tenisçinin takipçileri, Maria ile sohbet etme şansı buldu.
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Sharapova paylaşımında, "Evet size özel bir numara aldım. Bu numara üzerinden bana mesajlarınızı iletebilir, soru sorabilir veya sadece 'Merhaba' yazabilirsiniz." ifadelerini kullandı.
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YÜZLERCE YORUM GELDİ
Corona virüs sebebiyle ABD'deki evinde karantinada bulunan Maria Sharapova'nın paylaşımına kısa sürede yüzlerce yorum geldi.
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Takipçileri Maria Sharapova'ya 'Sana yazdım cevap bekliyorum' şeklinde yorumlar yaparak Rus güzelden cevap beklediklerini ifade ettiler.
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Sharapova numarasını paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı;"Geçen hafta yaptığım sohbetleri çok sevdim ve keşke daha fazla kişiyle sohbet edebilseydim. Çünkü hepimiz evde kendimizi hapsediyoruz. Bu yüzden evde geçirdiğiniz vakitte neler yaptığınızı bana anlatmanızı istiyorum. Size bir telefon numarası bırakıyorum. Bana doğrudan bu numara üstünden ulaşabilirsiniz. Size cevap vereceğim"
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ÜNLÜ İSİMLERİ DE ŞAŞIRTTI
Sharapova'nın bu hamlesine sadece hayranları değil, tenis dünyasının ünlü isimleri de şaşırdı.
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Amerikalı Tenisçi Mardy Fish, Sharapova'nın numarasını paylaştığı tweete yanıt olarak şaşırdığını simgeleyen emoji koydu. Sharapova, Fish'in bu mesajına "Bana mesaj at" diyerek karşılık verdi.