Maria Sharapova'dan karantina günlerinde şaşırtan hamle! Cep numarasını paylaşınca...

Sharapova numarasını paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı;"Geçen hafta yaptığım sohbetleri çok sevdim ve keşke daha fazla kişiyle sohbet edebilseydim. Çünkü hepimiz evde kendimizi hapsediyoruz. Bu yüzden evde geçirdiğiniz vakitte neler yaptığınızı bana anlatmanızı istiyorum. Size bir telefon numarası bırakıyorum. Bana doğrudan bu numara üstünden ulaşabilirsiniz. Size cevap vereceğim"