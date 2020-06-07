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GeriFutbol Marcao'nun son hali şaşırttı! Felipe Melo...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 07 Haziran 2020 - 09:00 | 

Marcao'nun son hali şaşırttı! Felipe Melo...

Sosyal medya bunu konuşuyor...

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Sosyal medya, Marcao ve Felipe Melo arasındaki benzerliği konuşuyor...

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Galatasaray'ın Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao, yaptığı son imaj değişikliği ile görenleri bir hayli şaşırttı.

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Top sakal bırakan Marcao, Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo'ya benzetildi. Sosyal medyada bu ikili arasındaki benzerlik dikkat çekti.

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Galatasaray'ın Ümit Milli Takım ile yaptığı hazırlık maçında yeni sakalları ile gözüken Marcao'nun imajı ise taraftarlar arasında beğenildi. Taraftarlar, 'Aynı Melo gibi olmuş' yorumlarında bulundu.

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Marcao, Galatasaray'a geldiği ilk zamanlarda verdiği bir röportajda da oyun tarzını Felipe Melo'ya benzettiğini söylemişti.

6İNANILMAZ DEĞİŞİMLER...
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İNANILMAZ DEĞİŞİMLER...

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra başka bir takım çalıştırmayan Ersun Yanal'ın son hali de şaşkın yaratmıştı.

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Türkiye'de forma giyen ve oynadıkları futbolla taraftarların sevgilisi olan isimlerin, yıllar içerisindeki değişimleri şaşırtmaya devam ediyor. İşte futbolcuların inanılmaz değişimleri...

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2002-2003 sezonunda Fenerbahçe yaptığı bir transferle tüm futbol dünyasının odak noktası haline gelmişti. Sarı lacivertliler Arjantin futbolunun en büyük yıldızlarından biri olarak kabul edilen Ariel Ortega'yı 6,5 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattı.

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Ajartin Milli Takımı'nda da forma giyen yıldız futbolcunun İstanbul'a gelişi de olay olmuştu.

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Eşi ve çocuğuyla birlikte İstanbul'a gelen Ortega'yı Atatürk Havalima'nda binlerce Fenerbahçe taraftarı karşıladı.

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Yıldız futbolcunun imza törenine Kulüp Başkanı Aziz Yıldırım da katılmıştı.

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Arjantinli yıldız Fenerbahçe ile 4 yıllık sözleşme imzalamış bu transfer dünya kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı.

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Hatta o dönem polis izdihamı engellemek için uzun süre uğraş vermişti.

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Ariel Ortega 1 yıl sonra ise sarı lacivertli kulüpten ayrılmıştı.

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Ariel Ortega'nın 17 yıl sonraki hali ise ortaya çıktı.

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Ortega'nın bu görüntüleri olay oldu.

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Ortega sosyal medya hesabından fotoğraflar ise şöyleydi...

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Eski Fenerbahçeli, jubile maçında oğluyla çektirdiği fotoğrafı koluna dövme yaptırdı.

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Ariel Ortega'nın bu paylaşımı takipçilerinden büyük beğeni aldı.

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Ortega'nın orta çıkan son fotoğraflarının ardından 4 büyüklerde forma giyen eski futbolcularının son hallerini de sizler için derledik.

21Semih Şentürk
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Semih Şentürk

22Semih Şentürk
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Semih Şentürk

23Milan Baros
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Milan Baros

24Milan Baros
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Milan Baros

25Ümit Özat
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Ümit Özat

26Ümit Özat
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Ümit Özat

27Mateja Kezman
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Mateja Kezman

28Mateja Kezman
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Mateja Kezman

29Abel Xavier
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Abel Xavier

30Abel Xavier
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Abel Xavier

31Batista
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Batista

32Batista
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Batista

33Cordoba
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Cordoba

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35Andres Jose Fleurquin
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Andres Jose Fleurquin

36Andres Jose Fleurquin
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Andres Jose Fleurquin

37Moldovan
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Moldovan

38Moldovan
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Moldovan

39Ike Shorunmu
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Ike Shorunmu

40Ike Shorunmu
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Ike Shorunmu

41Lazetic
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Lazetic

42Lazetic
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Lazetic

43Mirosław Szymkowiak
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Mirosław Szymkowiak

44Mirosław Szymkowiak
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Mirosław Szymkowiak

45Prates
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Prates

46Prates
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Prates

47Revivo
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Revivo

48Revivo
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Revivo

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Song

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Song

Song (2016 yılında felç geçiren G.Saray'ın eski futbolcusu yavaş yavaş sağlığına kavuşmaya başladı)

51Rapaic
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Rapaic

52Rapaic
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Rapaic

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Ariel Ortega bir dönem İtalya Serie A'da Sampdoria forması da giymişti...

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