Marcao'nun cezası ne zaman bitiyor? İşte sahalara döneceği tarih

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Galatasaraylı Marcao’ya Kerem Aktürkoğlu’na yaptığı saldırı sonrasında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından verilen 8 maçlık cezayı onadı. Kurul ayrıca cezanın ertelenmesi talebini de oy çokluğuyla reddetti. İşte, Marcao'nun sahalara döneceği tarih...



