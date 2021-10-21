Marcao'nun cezası ne zaman bitecek? Marcao ne zaman dönecek? Geri sayım başladı!
Galatasaray Giresunspor maçında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na şiddet uygulayan Marcao'nun cezasının bitmesina sayılı günler kaldı. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), maçta yaşanan olayın ardından Marcao'ya 8 resmi maçtan men ve 21 bin lira para cezası vermişti. UEFA Avrupa Ligi'ne sarı-kırmızılı ekibin karşılaşmaları devam ederken gözler Marcao'nun durumuna çevirdi. Peki, Marcao'nun cezası ne zaman bitecek ve gerş dönecek? İşte, Marcao'nun cezasının biteceği tarih hakkında bilgiler.
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Galatasaraylı Marcao'nun sahalara döneceği tarih Beşiktaş derbisi öncesi gündeme geldi. Kerem Aktürkoğlu'na kafa ve yumruk atarak oyundan atılan Galatasaraylı Marcao'ya Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından verilen cezanın biteceği tarih özellikle taraftarlar tarafıdan merak konusu oldu. 8 maç men cezası olan futbolcu şimdiye kadar 7 maçta forma giyemedi. Marcao 25 Ekim'deki Beşiktaş derbisinde sahalara deri dönecek.
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MARCAO NE ZAMAN DÖNECEK?
Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Giresunspor maçında kendisini kaybederek takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao, 8 maç ceza almıştı. Galatasaray yönetimi de Brezilyalı oyuncuyu kadro dışı bırakmıştı.
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Marcao; Hatayspor, Kasımpaşa, Trabzonspor, Alanyaspor, Kayserispor, Göztepe, ve Rizespor maçlarında forma giyemedi.
Konyaspor maçından da sahada olmayacak Marcao, ceza sonrası ilk maçında 25 Ekim'deki Beşiktaş derbisinde forma giyebilecek.
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İşte Tahkim Kurulu'nun açıklaması;
Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırımlar A.Ş.'nin futbolcusu Marcos Do Nascimento Teixeira ile ilgili PFDK'nın 19.08.2021 tarihli E.2021-2022/12 - K.2021-2022/10 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;
- Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırımlar A.Ş.'nin futbolcusu Marcos Do Nascimento Teixeira'nın takım futbolcusuna yönelik saldırısı nedeniyle FDT'nin 44/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 8 resmi müsabakadan men ve 21.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oyçokluğu ile,