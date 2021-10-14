Marcao'nun cezası ne zaman bitecek? İşte son gelişmeler
Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Galatasaraylı Marcao’ya Kerem Aktürkoğlu’na yaptığı saldırı sonrasında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından verilen 8 maçlık cezayı onadı. Kurul ayrıca cezanın ertelenmesi talebini de oy çokluğuyla reddetti. Peki, Marcao'nun cezası ne zaman bitiyor?
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Giresunspor maçında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na kafa ve yumruk atarak oyundan atılan Galatasaraylı Marcao'ya verilen cezanın ne zaman sona ereceği ve yıldız futbolcunun ne zaman sahalara döneceği, başta Galatasaray taraftarları olmak üzere pek çok kişi tarafından merakla araştırılıyor. İşte, Marcao'nun sahalara döneceği tarih...
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Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Giresunspor maçında kendisini kaybederek takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao, 8 maç ceza almıştı. Galatasaray yönetimi de Brezilyalı oyuncuyu kadro dışı bırakmıştı.
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Marcao; Hatayspor, Kasımpaşa, Trabzonspor, Alanyaspor, Kayserispor, Göztepe, ve Rizespor maçlarında forma giyemedi.
Konyaspor maçından da sahada olmayacak Marcao, ceza sonrası ilk maçında 25 Ekim'deki Beşiktaş derbisinde forma giyebilecek.