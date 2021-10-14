Marcao'nun cezası ne zaman bitecek? İşte son gelişmeler

Giresunspor maçında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na kafa ve yumruk atarak oyundan atılan Galatasaraylı Marcao'ya verilen cezanın ne zaman sona ereceği ve yıldız futbolcunun ne zaman sahalara döneceği, başta Galatasaray taraftarları olmak üzere pek çok kişi tarafından merakla araştırılıyor. İşte, Marcao'nun sahalara döneceği tarih...