Marcao kimdir kaç yaşında nereli? Galatasaray maçında Kerem Aktürkoğlu'na saldırdı!
Galatasaray maçında kavga çıkmasının ardından Marcao oyun dışı kaldı. Giresunspor deplasmanında oynanan maçta Marcao ile Kerem Aktürkoğlu arasında şiddetli bir tartışma çıktı. Brezilyalı savunmacı, milli futbolcuya kafa attı. Takım arkadaşı ile kavga eden oyuncunun o anları sosyal medyada da gündem oldu. Futbolda ender yaşanan olayın ardından Marcao'nun futbol hayatı gündeme geldi. Peki, Marcao kimdir kaç yaşında nereli? İşte, Marcao Kerem Aktürkoğlu kavgasında yaşananlar.
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Marcao ile Kerem Aktürkoğlu arasında kavga çıktı. Giresunspor ile Galatasaray arasında oynanan mücadelede, futbol sahalarında ender görülecek bir olay yaşandı. Galatasaray'da Marcao ile Kerem Aktürkoğlu sert bir tartışma yaşarken, Brezilyalı oyuncu takım arkadaşına önce kafa sonra da yumruk attı. Futbola Brezilya liginde mücadele eden Atletico Paranaense formasıyla başlayan Marcao, 1,85 boyu ve sol ayağı ile mevkisinde dikkat çekiyor.
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MARCAO KEREM AKTÜRKOĞLU ARASINDA KAVGA
Giresunspor ile Galatasaray arasında oynanan mücadelede topun oyun dışında olduğu sırada iki oyuncu tartışmaya başladı. Sözlü tartışma sonrası Marcao, bir anda savunma bölgesinden çıkarak rakip yarı alana, Kerem'in yanına geldi. Brezilyalı savunmacı, Kerem Aktürkoğlu'nun yanına gelir gelmez milli futbolcuya kafa attı. Müdahale sonrası büyük şaşkınlık yaşayıp takım arkadaşını iten Kerem'e fiziki müdahalesini sürdüren Marcao, bu kez de yumruk attı.
Takım arkadaşları kısa sürede iki oyuncuyu birbirinden ayırırken, çok sinirli olduğu görünen Marcao güçlükle sakinleştirildi ve saha kenarına götürüldü. Gerginliğin ardından maçın hakemi Erkan Özdamar, VAR uyarısıyla pozisyonu inceledi ve Marcao'ya kırmızı kart göstererek oyun dışında bıraktı. Marcao kararın ardından direkt soyunma odasına yöneldi.
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MARCAO KİMDİR?
Marcao, 5 Haziran 1996 tarihinde Brezilya'da dünyaya gelmiştir. Futbola Brezilya liginde mücadele eden Atletico Paranaense formasıyla başlayan Marcao, yine aynı ligde yer alan AC Goianiense (GO) takımına kiralık olarak gönderilmiştir.
2018-19 ara transfer döneminde Süper Lig takımlarından Galatasaray'la sözleşme imzaladı. Galatasaray'la ilk resmi maçına, 2018-19 sezonunun 18. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan ve Galatasaray'ın 6-0 kazandığı Ankaragücü maçında çıktı. Maça ilk 11'de başlayan Marcao 90 dakika sahada kaldı. Takıma dahil olduktan sonra çıkılan 10 lig maçının tamamında 90 dakika forma giydi. Ligin 28. hafta mücadelesinde Fenerbahçe derbisinde kart cezası nedeniyle forma giyemedi. 14 Şubat 2019'da oynadığı Benfica maçıyla kariyerinin ilk UEFA Avrupa Ligi maçına çıkmış oldu. 15'i Süper Lig olmak üzere yılı 21 maç ile tamamladı. Sezon sonunda Galatasaray ile ilk Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluğunu yaşadı.
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2019-20 sezonuna ilk haftadaki Denizlispor maçı ile başladı. Maçın 34. ve 43. dakikalarında art arda sarı kart görerek oyundan atıldı. İkinci hafta mücadelesinde cezası nedeniyle forma şansı bulamadı. Daha sonraki 7 maçta 90 dakika forma giyerken 10. haftadaki Çaykur Rizespor maçını yine cezası nedeniyle kaçırdı. 18 Eylül 2019 tarihinde Club Brugge maçıyla ilk defa UEFA Şampiyonlar Ligi'nde forma giydi. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 6 maçın tamamında 90 dakika sahada kaldı. 28'i lig olmak üzere toplam 39 maçla sezonu tamamladı. Ayrıca 7 Ağustos 2019'da oynanan ve Galatasaray'ın 3-1 kazandığı Akhisar Belediyespor maçıyla kariyerinde ilk defa TFF Süper Kupa'yı kazandı.