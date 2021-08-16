Marcao kimdir kaç yaşında nereli? Galatasaray maçında Kerem Aktürkoğlu'na saldırdı!

MARCAO KEREM AKTÜRKOĞLU ARASINDA KAVGA Giresunspor ile Galatasaray arasında oynanan mücadelede topun oyun dışında olduğu sırada iki oyuncu tartışmaya başladı. Sözlü tartışma sonrası Marcao, bir anda savunma bölgesinden çıkarak rakip yarı alana, Kerem'in yanına geldi. Brezilyalı savunmacı, Kerem Aktürkoğlu'nun yanına gelir gelmez milli futbolcuya kafa attı. Müdahale sonrası büyük şaşkınlık yaşayıp takım arkadaşını iten Kerem'e fiziki müdahalesini sürdüren Marcao, bu kez de yumruk attı.



Takım arkadaşları kısa sürede iki oyuncuyu birbirinden ayırırken, çok sinirli olduğu görünen Marcao güçlükle sakinleştirildi ve saha kenarına götürüldü. Gerginliğin ardından maçın hakemi Erkan Özdamar, VAR uyarısıyla pozisyonu inceledi ve Marcao'ya kırmızı kart göstererek oyun dışında bıraktı. Marcao kararın ardından direkt soyunma odasına yöneldi.