Manuel Pellegrini'nin Fenerbahçe'yi reddetme sebebi ortaya çıktı! Sorun para değil...
Fenerbahçe'de yeni teknik direktörün kim olacağı merakla beklenirken listede bulunan adaylardan Manuel Pellegrini'nin cevabı sarı lacivertlilerde şok etkisi yarattı.
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Gelecek sezon çok daha güçlü ve geleceğe yönelik bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'de yeni teknik direktörün kim olacağı merak konusu.
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Hoca adaylarının başında Şilili teknik direktör Manuel Pellegrini geliyordu...
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Tecrübeli teknik adamın yeni bir yapılanmaya giden ve yeni yönetimiyle çok daha güçlü bir ekonomik yapıya bürünen Real Betis'le görüşmelerde bulunduğu ve anlaşmanın da yakın olduğu öğrenildi.
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SEBEP SADECE EKONOMİ DEĞİL
Tecrübeli teknik adamın İspanya tercihinde ekonomik faktörlerin büyük etkisi var. Pellegrini ekonomik sorun yaşayan bir kulüpte çalışmayı istemiyor. Ancak sebep sadece ekonomik de değil...
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'GEL, EFSANE OLALIM'
Real Betis'in efsane oyuncusu ve 38 yaşında olmasına rağmen takımın hala kaptanlığını yapan Joaquin de, Şilili hocaya "Gel, birlikte çalışalım. Burada büyük başarılar elde ederiz. Efsane oluruz." dedi.
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Villarreal'de birlikte çalışan ve birçok önemli başarı elde eden ikilinin Real Betis'te yeniden buluşmasına kesin gözüyle bakılıyor.
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Pellegrini'nin de Joaquin'e her konuda büyük saygı duyduğu ve ona güvendiği öğrenilirken bu çağrının Şilili hocada etkisinin büyük olduğu kaydedildi.
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FENERBAHÇE'Yİ REDDETME SEBEBİ...
66 yaşındaki teknik adamın Türkiye'ye gelmeye sıcak bakmamasındaki en büyük sebeplerden birinin rahat bir çalışma ortamı bulabileceğine inanmaması...
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Maddi şartların dışında Pellegrini tamamen kendi dili olan İspanyolcayı konuşmak istiyor ve futbolcularla arasında bir tercüman olmasına kesinlikle karşı.
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Transferler konusunda önceliği de İspanya'da sorun yaşamayacak Güney Amerikalı futbolcular...
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Fanatik'in haberine göre Betis ve Pellegrini arasında kesin bir anlaşma olmamasına rağmen, Yeşil Beyazlılar'ın Fenerbahçe'ye göre Pellegrini konusunda çok büyük avantajları var.