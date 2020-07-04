MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriManuel Pellegrini'nin Fenerbahçe'yi reddetme sebebi ortaya çıktı! Sorun para değil...
GeriFutbol Manuel Pellegrini'nin Fenerbahçe'yi reddetme sebebi ortaya çıktı! Sorun para değil...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Futbol
Haber Giriş: 04 Temmuz 2020 - 10:10,

Manuel Pellegrini'nin Fenerbahçe'yi reddetme sebebi ortaya çıktı! Sorun para değil...

Fenerbahçe'de yeni teknik direktörün kim olacağı merakla beklenirken listede bulunan adaylardan Manuel Pellegrini'nin cevabı sarı lacivertlilerde şok etkisi yarattı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Gelecek sezon çok daha güçlü ve geleceğe yönelik bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'de yeni teknik direktörün kim olacağı merak konusu.

2
Abone Olgoogle-news

Hoca adaylarının başında Şilili teknik direktör Manuel Pellegrini geliyordu...

3
Abone Olgoogle-news

Tecrübeli teknik adamın yeni bir yapılanmaya giden ve yeni yönetimiyle çok daha güçlü bir ekonomik yapıya bürünen Real Betis'le görüşmelerde bulunduğu ve anlaşmanın da yakın olduğu öğrenildi.

4SEBEP SADECE EKONOMİ DEĞİL
Abone Olgoogle-news

SEBEP SADECE EKONOMİ DEĞİL

Tecrübeli teknik adamın İspanya tercihinde ekonomik faktörlerin büyük etkisi var. Pellegrini ekonomik sorun yaşayan bir kulüpte çalışmayı istemiyor. Ancak sebep sadece ekonomik de değil...

5GEL, EFSANE OLALIM
Abone Olgoogle-news

'GEL, EFSANE OLALIM'

Real Betis'in efsane oyuncusu ve 38 yaşında olmasına rağmen takımın hala kaptanlığını yapan Joaquin de, Şilili hocaya "Gel, birlikte çalışalım. Burada büyük başarılar elde ederiz. Efsane oluruz." dedi.

6
Abone Olgoogle-news

Villarreal'de birlikte çalışan ve birçok önemli başarı elde eden ikilinin Real Betis'te yeniden buluşmasına kesin gözüyle bakılıyor.

7
Abone Olgoogle-news

Pellegrini'nin de Joaquin'e her konuda büyük saygı duyduğu ve ona güvendiği öğrenilirken bu çağrının Şilili hocada etkisinin büyük olduğu kaydedildi.

8FENERBAHÇEYİ REDDETME SEBEBİ...
Abone Olgoogle-news

FENERBAHÇE'Yİ REDDETME SEBEBİ...

66 yaşındaki teknik adamın Türkiye'ye gelmeye sıcak bakmamasındaki en büyük sebeplerden birinin rahat bir çalışma ortamı bulabileceğine inanmaması...

9
Abone Olgoogle-news

Maddi şartların dışında Pellegrini tamamen kendi dili olan İspanyolcayı konuşmak istiyor ve futbolcularla arasında bir tercüman olmasına kesinlikle karşı.

10
Abone Olgoogle-news

Transferler konusunda önceliği de İspanya'da sorun yaşamayacak Güney Amerikalı futbolcular...

11
Abone Olgoogle-news

Fanatik'in haberine göre Betis ve Pellegrini arasında kesin bir anlaşma olmamasına rağmen, Yeşil Beyazlılar'ın Fenerbahçe'ye göre Pellegrini konusunda çok büyük avantajları var.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi