Manchester City'nin el yakan süper kahramanı: David Pannick
UEFA tarafından verilen Avrupa'dan 2 yıl men edilen Manchester City, yalnızca tek bir avukata günlük 158 bin TL ödeyecek.
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Spor Arena Dış Haberler - Barlas Ateşli | İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, UEFA tarafından verilen 2 yıl süreyle Avrupa'dan men cezasına itiraz etmeye hazırlanıyor.
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CAS'a yapılacak itiraz ve devamındaki dava süreci için kesenin ağzını açan Katar sermayeli İngiliz devi, İngiltere'nin önde gelen avukatlarından olan David Pannick ile anlaştı.
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Manchester City, dava sürecinde David Pannick'e danışmanlığı ve hizmetleri için günlük 20 bin pound (Yaklaşık 158 bin TL) ödeyecek.
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1956 doğumlu usta hukukçu David Pannick, daha önce İngiltere'de Brexit’in iki kez ertelenmesini sağlamıştı.
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Aktivist Gina Miller’ın İngiliz Hükümeti’ne karşı açtığı davada avukatlık yapan Pannick, hem Borris Johnson hem de Theresa May hükümetlerine karşı ayrı ayrı üstün gelmişti.
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David Pannick, 2008 yılında üstün hizmetlerinden dolayı Radlett Baronu unvanını almıştı.
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David Pannick liderliğinde avukatlar ordusuyla çalışması beklenen Manchester City yönetimi, itiraz sürecinden mutlu sonla ayrılmayı amaçlıyor.
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UEFA, Manchester City’yi Avrupa kupalarından 2 sene boyunca men ettiğini açıklamış ve 30 milyon euro para cezasına çarptırmıştı.
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Manchester City'nin aldığı tarihi ceza aslında 2015 yılına dayanıyordu. 2015 yılında ortaya çıkan genç bir Portekizli olan Rui Pinto, İngiliz ekibinin 2020 yılında Avrupa'dan 2 yıl süreyle men edilmesinin önünü açacak belgeleri sızdırmıştı.
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70 milyon dokümandan oluşan 3.4 terabayt boyutundaki belgelerin arasında yalnızca Manchester City'nin değil futbol camiasının büyük bir bölümünün karıştığı yolsuzlukların kanıtı bulunuyordu.
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Manchester City'nin 2020/2021 sezonu başlamadan önce CAS'a itirazda bulunması bekleniyor.
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İngiliz basını geçtiğimiz günlerde Manchester City'nin puan silme cezası ve 2 lig birden düşürülme tehlikesi ile karşı karşıya kalabileceğini de öne sürmüştü.
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İngilizler ayrıca federasyon tarafından geriye dönük puanlarının da silinmesi gündemde olan Manchester City'nin 2014 yılında yaşadığı şampiyonluğun geri alınabileceğini iddia etmişti.